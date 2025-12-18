Chico Pony rompió internet al leer su primera frase tras revelar que nunca fue a la escuela

Cuando en el pasado los primeros personajes se viralizaron, pasaron a la posteridad en la memoria colectiva de un amplio espacio como internet. Y justamente uno de ellos regresó a los primeros planos cuando Adrián Marcelo lo entrevistó hace unos días. Dicho impulso del regiomontano fue aprovechado por el Chico Pony y tras declarar que no sabía leer… frente a las cámaras leyó su primera frase. Así se vivió el emotivo momento.

¿Qué fue lo que leyó por primera vez el Chico Pony?

En el 2017 un video se hizo muy famoso cuando un adolescente de 15 años fue confrontado por otra persona respecto a su gusto por My Little Pony. Dicha pieza audiovisual fue tan repetida, que el joven fue bautizado como el Chico Pony. Por ello, Adrián Marcelo le invitó recientemente a uno de sus programas, lo que generó la confesión de que este personaje de internet nunca pudo ir a la escuela.

La información se viralizó y generó empatía con una persona que en general recibió burlas masivas, sin embargo indicó que dado que siempre tuvo problemas de salud y por la situación económica de su familia, su mamá nunca pudo inscribirlo en algún espacio educativo. Pero hace unos días publicó en su Instagram que se inició en sus estudios y leyó su primera frase.

En ese video que se popularizó rápidamente, se ve cómo en un pizarrón el joven de 23 años lee una pequeña frase. Dicha oración decía: Sí se puede. Por ello, tras leer por primera vez y frente a miles de seguidores, el video superó las 478 mil reproducciones. Además, alentó a las personas a lograr lo que se proponen.

¿Quién es el Chico Pony, quien volvió al mundo digital?

Realmente el joven estuvo asociado a burlas y memes, lo cual le hizo ganar popularidad. Sin embargo, en estos momentos comenzó su carrera como creador de contenido y este video mostró lo que quiere compartirle a las personas. Ante eso, con 23 años, Luis Armando Duran Maciel está siendo elogiado por su valentía de enfrentarse a ese tipo de retos.