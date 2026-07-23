Este es el envejecimiento capilar y cómo evitar que tu cabello pierda grosor

Al igual que la piel manifiesta el paso del tiempo a través de las líneas de expresión y la pérdida de firmeza, nuestra melena experimenta su propio proceso de maduración cronológica conocido como envejecimiento capilar.

Aunque la aparición de las canas es el signo visible más famoso y socialmente reconocido, el envejecimiento del cabello va mucho más allá del color. A nivel subcutáneo, las estructuras foliculares sufren transformaciones drásticas que alteran la textura, la velocidad de crecimiento, la hidratación y, de forma muy notoria, la densidad general de la cabellera.

¿Qué es el envejecimiento capilar?

El envejecimiento capilar está determinado por una combinación de factores internos y agresiones ambientales exteriores. Algunas de las causas principales son:

Miniaturización folicular

Con la edad y los cambios hormonales, especialmente la disminución de estrógenos en mujeres durante la menopausia, los folículos pilosos se encogen. Al hacerse más pequeños producen cabellos cada vez más finos y con ciclos de vida cortos.

Disminución de la microcirculación

El flujo sanguíneo que alimenta la papila dérmica disminuye con los años. Esto significa que las raíces del cabello reciben menos nutrientes para construir una queratina fuerte.

Así puedes evitar el envejecimiento capilar, según expertos|Pinterest

Estrés oxidativo

La exposición acumulada a los rayos ultravioleta (UV), la contaminación, el uso crónico de herramientas térmicas y el tabaquismo generan radicales libres. Estas moléculas dañan las células madre del folículo, acelerando su disfunción.

Así puedes evitar el envejecimiento capilar

Para revertir y ralentizar el envejecimiento capilar, los dermatólogos recomiendan un enfoque multifactorial que combine el cuidado del cuero cabelludo con la nutrición celular.

Estimula la circulación con masajes y activos tópicos, de al menos 4 minutos y toda la noche, para rebajar la tensión tisular. Incorpora lociones que contengan péptidos, cafeína o células madre vegetales, ingredientes que simulan las señales del crecimiento celular.

La pérdida de densidad del cabello es una de las señales de envejecimiento capilar|Pinterest

También introduce antioxidantes en tu rutina de lavado, como la vitamina E, el extracto de té verde o el resveratrol. Además, puedes utilizar protectores solares capilares, y llevar una nutrición que incluya colágeno y biotina, así como proteínas de alta calidad.

