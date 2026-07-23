MasterChef 24/7: ¿Qué es la leche de tigre y para qué sirve en la gastronomía?

Este miércoles de batalla por equipos en MasterChef 24/7, los cocineros tuvieron que preparar un menú de 5 tiempos para 8 comensales que forman parte del talento de Azteca.

Entre algunas de las preparaciones por las que optaron para lograr esa explosión de frescura algunos equipos optaron por integrar la leche de tigre, la cual, aquí te vamos a explicar qué es y cómo se prepara .

¿Qué es la leche de tigre?

De acuerdo con el portal de Nestlé, la leche de tigre es una salsa insignia de la gastronomía peruana. Se trata de una salsa intensamente ligada a la elaboración del ceviche tradicional, esta preparación consiste en un aderezo blanquecino y ligeramente espumoso que se genera al infusionar los jugos del pescado fresco con cítricos, ajíes y aromáticos.

Su fama ha traspasado fronteras hasta consolidarse en toda Latinoamérica, donde no solo acompaña pescados, sino que sirve de base para cócteles de mariscos y bebidas altamente refrescantes.

¿Qué ingredientes lleva la leche de tigre?

Jugo de limón fresco y cubos de hielo.

Pescado blanco fresco picado en trozos.

Apio, jengibre, ajo y cebolla roja.

Ají amarillo o chile jalapeño.

Cilantro fresco, sal y pimienta al gusto.



El proceso requiere precisión en los tiempos para no saturar el paladar ni perder la delicadeza del pescado.

Pica finamente la cebolla roja, el ajo, el jengibre, el apio y el ají. En un recipiente amplio, integra estos vegetales con el jugo de limón recién exprimido y un par de hielos grandes para conservar la temperatura fría.

Añade los trozos de pescado fresco asegurándote de que queden sumergidos. Deja reposar solo unos minutos para que la acidez del limón "cocine" ligeramente la proteína. Sazona con sal y pimienta.

Vierte la mezcla en la licuadora y tritura hasta integrar. Al final, agrega el cilantro e integra procesando durante apenas cinco segundos adicionales para preservar su color verde brillante sin amargar la preparación.