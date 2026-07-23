“Si esto fuera un restaurante yo saldría corriendo": El fuerte regaño del Chef Herrera al equipo de Antrax en MasterChef 24/7

La simulación de un servicio profesional dentro de las cocinas de MasterChef 24/7 puso al límite a los participantes en una jornada marcada por el estrés y la máxima exigencia en el miércoles de batalla por equipos este 22 de julio.

La prueba buscó replicar con fidelidad la velocidad, la sincronía y la precisión que se respiran noche a noche en la cocina de un restaurante real . Sin embargo, lo que pretendía ser una exhibición de alta repostería terminó convirtiéndose en uno de los momentos más tensos de la temporada por cuenta de las severas críticas del Chef Herrera.

El choque de visiones ocurrió cuando el juez se aproximó a la estación del equipo azul, liderado en esta ocasión por el creador de contenido Ántrax, para evaluar la entrega final de sus platillos.

¿Por qué el Chef Herrera regañó a Antrax este miércoles 22 de julio en MasterChef 24/7?

El reto requería presentar un menú de degustación de cinco tiempo, por lo que para el platillo final, el equipo optó por un panqué de miso blanco y vainilla, una propuesta que demandaba un balance sutil de sabores y una presentación pulcra a la altura de un establecimiento de categoría.

Al detenerse frente a la estación, la reacción del implacable juez no se hizo esperar y descargó toda su dureza contra el desempeño del capitán y sus compañeros. Visiblemente molesto por la falta de cuidado en la estética del plato, el Chef Herrera descalificó de inmediato la propuesta visual. Con su característico estilo directo y mordaz, dejó claro que el estándar mostrado distaba mucho de lo que exige el mundo profesional: "Si esto fuera un restaurante, yo hubiera salido corriendo. No hubiera dado un peso y hubiera exigido que se me pagara a mí", sentenció ante la mirada atónita de los integrantes del equipo.