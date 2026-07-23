MasterChef 24/7: ¿Qué es la sal de gusano? Conoce más del acompañamiento perfecto para el mezcal

La batalla por equipos de MasterChef 24/7 definió al tercer participante en formar parte de los 12 mejores cocineros del reality show; sin embargo, no fue un reto fácil para los dos grupos, los cuales estuvieron liderados por Antrax y Carmen, pues tuvieron que preparar un menú de 5 tiempos para 8 comensales especiales que visitaron la cocina más poderosa de México y uno de los platillos más destacados de la noche tuvo sal de gusano como ingrediente sobresaliente, por lo que te invitamos a conocer más del acompañamiento perfecto para el mezcal.

En el cuarto tiempo del reto, el equipo de Carmen le presentó a La Bea, Isra, César Castro, Lalo Ruíz, Rodolfo Vargas, Rahmar, Omar Villalvazo y Pablo De Rubens un sorbete de té de hibisco o flor de jamaica, el cual tenía tomillo, ralladura de limón, mezcal y por supuesto, la sal de gusano.

De acuerdo con Larousse Cocina, el ingrediente en cuestión es una mezcla de sal con polvo de gusano de maguey rojo, el cual se tuesta en comal para, posteriormente, ser molido.

El sitio señala que en algunos casos, la sal contiene pequeñas porciones de chile seco molido y que se utiliza en el estado de Oaxaca para acompañar el mezcal.

Cabe apuntar que con una votación unánime, el equipo rojo ganó la batalla de esta noche y entre sus integrantes determinaron que Daniela subiera al balcón y acompañara a Ramahá y Flor, la portadora del Pin del Chef, para asegurar su permanencia en MasterChef 24/7 por otra semana más y formar parte de los 12 mejores cocineros del reality show.

¿Cuál es el siguiente evento de MasterChef 24/7?

Mañana será jueves de delantales negros y la transmisión comenzará en punto de las 08:30 PM por la señal de Azteca UNO.

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