Horóscopo de Nana Calistar hoy, jueves 5 de febrero; estos signos tendrán un NUEVO AMOR

Estamos en pleno mes de la transformación. Febrero - y la acuario season - es el período ideal para buscar innovación e independencia, así que no te sorprendas si se te presenta algún cierre de ciclo, pues esto servirá para abrir camino a nuevas oportunidades. Conoce qué te deparan los astros el día de hoy con el horóscopo de Nana Calistar , quien trae toda una serie de predicciones para este jueves, 5 de febrero. ¿Será salud, dinero o amor?

¿Cuál es el horóscopo de Aries hoy, 5 de febrero?

Deja atrás las inseguridades. La comunicación será clave para mejorar tus relaciones. Aprende a hablar desde el corazón y no desde el miedo. Es probable que cierres ciclos importantes estos días. Recuerda, no todo lo que se pierde es malo. En cuanto a salud, cuida más tus piernas y haz ejercicio con cuidado. Se marcan mejoras económicas, pero deja de gastar en cosas que no necesitas. Administra mejor el dinero. Febrero te trae oportunidades de crecimiento y mejoras.

¿Cuál es el horóscopo de Tauro hoy, 5 de febrero?

No te ilusiones con cualquiera. Date el tiempo de conocer a las personas, que te encariñas muy rápido. Deja el pasado en el pasado, aprende a soltar y no le temas a los cambios. Es momento de canalizar tu energía en cosas de provecho, como un negocio o un proyecto. Se marcan cambios en lo laboral, así como la llegada de nuevos amores. Una amistad podría tener interés en ti, pero debes ordenar tus sentimientos. Recuerda, te mereces algo bonito y estable.

¿Cuál es el horóscopo de Géminis hoy, 5 de febrero?

Este día andarás con el corazón confundido, ordena mejor tus sentimientos. Se marca una buena temporada para ti: al fin te despides de problemas que ni siquiera eran tuyos y esa gente que sólo te ponía de malas se aleja. Aprende de tus errores y no confíes en personas que no te aportan nada. Es probable que recibas una noticia o llamada que alegrará tu día. Febrero es un mes que te pide madurez.

¿Cuál es el horóscopo de Cáncer hoy, 5 de febrero?

Se marca una etapa de aprendizaje. No huyas de lo que te duele, enfréntalo. Lo más importante: no te niegues la oportunidad de amar. No todos son iguales. Eso sí, primero debes sanar. Espera una gran sorpresa en las próximas fechas, porque se avecina un cambio inesperado. El universo acomoda todo. Cree más en ti, que tú puedes lograr lo que te propongas. Disfruta más de la vida y aprende a poner límites. Este mes será clave para que te elijas a tí.

¿Cuál es el horóscopo de Leo hoy, 4 de febrero?

La vida te está dejando señales, depende de ti si las ves o no. Llegó el momento de actuar por lo que tanto deseas. Esta semana se marca una buena noticia con relación al trabajo o una persona importante para ti. En el amor, podrías enfrentar confusión. Deja de preocuparte por el futuro y disfruta el presente. Confía en el proceso. Eso sí, cuídate de chismes, que luego terminas en problemas que no son tuyos.

¿Cuál es el horóscopo de Virgo hoy, 5 de febrero?

Presta atención, que una amistad podría estar hablando de ti a tus espaldas. No te enganches. Los astros te invitan a cuidar más de tu familia, que alguien podría enfermarse, pero nada grave. Se vienen días de reflexión y una sorpresa que te alegrará. Disfrútala. Eso sí, ten más cuidado con lo que deseas, pues el universo también escucha tus dudas. Se viene una ligera carga de estrés, respira y sigue adelante.

¿Cuál es el horóscopo de Libra hoy, 5 de febrero?

No te compliques la vida. Deja de estresarte por tonterías, necesitas ser más positivo y enfrentar la vida con otros ojos. De lo contrario, terminarás cargando con problemas que no son tuyos. No confundas la amistad con amor, pues podrías lastimar a quien no lo merece. Andas algo nostálgico estos días. Recuerda que lo que se fue es porque ya no tenía lugar en tu vida. Se marcan oportunidades de cambios, aprovecha todo lo que se mueve. Febrero es un mes que te pide equilibrio.

¿Cuál es el horóscopo de Escorpio hoy, 5 de febrero?

La vida te pone a prueba, pero tú eres fuerte. Se marca el regreso de amores del pasado, pero te darás cuenta de que ya es tema olvidado. Cuida más tu salud, especialmente en temas de garganta e infecciones. Toma más agua y descansa. En el amor se marcan cambios importantes. No cuentes tus planes a todos, que podría haber algo de envidia de por medio. Se marcan nuevas oportunidades. Este mes se marcan inicios importantes.

¿Cuál es el horóscopo de Sagitario hoy, 5 de febrero?

Ya sufriste mucho en el pasado. La vida comienza a mostrar sus recompensas, especialmente en el ámbito amoroso. En cuanto a salud, cuida más tu alimentación y haz ejercicio. Es probable que se caigan algunos proyectos, pero no te preocupes, tú sabes cómo reinventarte. Se marca la visita de un familiar que no veías desde hace algún tiempo. Es momento de que te hagas un cambio de look. Esto servirá para transformarte y atraer nuevas oportunidades.

¿Cuál es el horóscopo de Capricornio hoy, 5 de febrero?

No te aferres a lo que no funciona. Alejate de todo eso que te quita la paz y no te deja avanzar. Se marca la llegada de un nuevo amor y presta más atención a cómo te comunicas con las demás personas, pues tu agradecimiento podría confundirse con amor. No seas indiscreto y cuida lo que dices de las personas que te rodean. Este mes te enseña a priorizarte y no gastar tu tiempo en quien no lo merece.

¿Cuál es el horóscopo de Acuario hoy, 5 de febrero?

Estás a punto de vivir una lección. Esa persona que esperas regresa a tu vida, pero no para quedarse, sino para darte una lección que te ayudará a madurar. Cuida más tus objetos y el dinero, que se podrían presentar pérdidas por andar distraido. Se marca un viaje importante. También es probable que sientas nostalgia por alguien a quien extrañas, pero está bien. Es probable que también llegue una amistad nueva que aportará una energía fresca y diferente a tu vida. Cuida más tu carácter, que puede que andes un poco explosivo.

¿Cuál es el horóscopo de Piscis hoy, 5 de febrero?

No todo es drama, debes cambiar tu actitud. Sí, eres sensible, pero también una persona fuerte. Es probable que seas víctima de mentiras por parte de una amistad, así que cuidado. Se marcan molestias en la salud, especialmente en infecciones leves o de garganta. En lo económico, se marca una luz en tus deudas. Se vienen días de reflexión profunda para ti. Este mes te invita a ser más despierto y activo. Mantente seguro de lo que vales.

¿Qué signo eres? Estos son los 12 signos del zodiaco, según tu fecha de nacimiento

El zodiaco está compuesto por 12 signos, pertenecientes a cuatro elementos diferentes: fuego, tierra, aire o agua. El signo al que pertenezcas dependerá de tu fecha de nacimiento. Saber qué signo eres sirve para identificar algunos rasgos de personalidad, según la astrología. Estos son los 12 signos del zodiaco con su respectivo elemento, según el día en el que naciste.

