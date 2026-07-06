Horóscopo de Nana Calistar hoy, lunes 6 de julio 2026; cambios personales y laborales destacan esta semana para estos signos

El comienzo de una nueva semana siempre despierta curiosidad por saber qué tienen preparados los astros. Este lunes 6 de julio las predicciones de Nan Calistar vuelven a captar la atención de miles de personas que buscan una guía sobre el amor, la salud, el trabajo y las finanzas.

La astróloga comparte para este lunes algunos consejos y advertencias para cada uno de los 12 signos del zodiaco, invitando a la reflexión antes de tomar decisiones importantes y a aprovechar las oportunidades que podrían presentarse durante el día.

¿Cuál es el horóscopo de Aries hoy, 6 de julio?

En el dinero vienen movimientos importantes, no es que te vayas a sacar la lotería, pero sí podrías recuperar un dinero que dabas por perdido o recibir un pago que ya hasta te había hecho enojar porque nomás no llegaba. Eso sí, no seas de los que cobran y luego salen como si el dinero les quemara la bolsa. Hay gastos que pueden esperar. No todo lo que brilla necesita terminar en tu carrito de compras.

¿Cuál es el horóscopo de Tauro hoy, hoy, 6 de julio?

En el trabajo llegan días movidos, habrá más responsabilidades y quizá sientas que todo el mundo quiere encargarte cosas, pero no lo veas como castigo. Están observando de lo que eres capaz y eso puede abrirte puertas más adelante. No le tengas miedo a demostrar lo que sabes. El único que a veces duda de tu capacidad eres tú, cuando en realidad ya has salido de problemas mucho peores.

¿Cuál es el horóscopo de Géminis hoy, 6 de julio?

Esta semana descubrirás que muchas de las puertas que sentías cerradas nunca estuvieron con llaves, el único que no se animaba a empujarlas eras tú. Confía en tu intuición, deja de pedir permiso para ser feliz y atrévete a hacer eso que llevas meses aplazando por miedo al qué dirán. Mientras algunos siguen esperando el momento perfecto, tú puedes empezar desde hoy.

¿Cuál es el horóscopo de Cáncer hoy, 6 de julio?

Ya deja de cargar culpas que ni te pertenecen. No puedes seguir pensando que todo sale mal por tu culpa o que tienes la obligación de arreglarle la vida a medio mundo. Tú eres de esos que se ponen la capa de héroes sin que nadie se la pida y luego terminas cansado, decepcionado hasta de malas porque la gente ni te agradece. Esta semana vas a entender que ayudar está muy bien pero no cuando eso significa olvidarte de ti. El que quiere salir adelante también tiene que poner de su parte porque ni los milagros se hacen solos.

¿Cuál es el horóscopo de Leo hoy, 6 de julio?

Si estás soltero o soltera, alguien comenzará a buscar cualquier pretexto para acercarse. Al principio pensarás que solamente quiere amistad, pero poco a poco notarás ciertas señales que no pasan desapercibidas. No cierres la puerta por miedo a sufrir otra vez. Claro que hay personas que lastiman, pero también existen quienes llegan para enseñarte que todavía vale la pene creer en el amor. Nomás no te emociones al grado de olvidar poner límites.

¿Cuál es el horóscopo de Virgo hoy, 6 de julio?

En el trabajo habrá días de mucha actividad. Sentirás que todos quieren algo de ti al mismo tiempo, pero también será la oportunidad perfecta para demostrar el talento que tienes. Una persona con autoridad comenzará a fijarse más en tu desempeño y eso puede abrirte una puerta importante en las próximas semanas. No tengas miedo de proponer nuevas ideas.

¿Cuál es el horóscopo de Libra hoy, 6 de julio?

Los astros te traen una energía de renovación. Es momento de sacar de tu vida todo lo que ya nomás ocupa espacio, ropa que no usas, papeles que solo hacen bulto, amistades que aparecen únicamente cuando necesitan un favor y hasta pensamientos que te han tenido atorado durante meses. A veces uno quiere que lleguen cosas nuevas, pero sigue aferrado a lo viejo como si le fueran a cobrar por soltarlo. Haz limpieza por fuera y por dentro, porque lo que viene necesita espacio para entrar.

¿Cuál es el horóscopo de Escorpio hoy, 6 de julio?

En el amor los astros vienen a poner orden. Si tienes pareja, ya no sigas guardando resentimientos debajo del tapete. Todo lo que se habla termina explotando en el peor momento. Es tiempo de expresar lo que sientes sin gritos ni indirectas. También deja de querer controlar todo. El amor no es una competencia para ver quién manda más, sino un equipo donde ambos deben caminar hacia el mismo lado. Si hacen ese esfuerzo, la relación puede fortalecerse mucho.

¿Cuál es el horóscopo de Sagitario hoy, 6 de julio?

Traes una energía muy buena para cerrar ciclos y empezar otros. Hay personas que ya cumplieron su tiempo en tu vida y tú lo sabes, pero por costumbre, cariño o miedo a quedarte solo las sigues cargando como si fueran una mochila llena de piedras. Ya suelta, no todo lo que llega está destinado a quedarse para siempre. Hay amistades que solo aparecen para enseñarte una lección y luego deben seguir en camino. No confundas costumbre con amor ni lealtad con aguantar faltas de respeto.

¿Cuál es el horóscopo de Capricornio hoy, 6 de julio?

No te vayas a desesperar porque las cosas no estén saliendo exactamente como las planeas. Tú eres de esos que hacen un plan hasta para ir por las tortillas y cuando algo se sale de camino ya sientes que el mundo se viene abajo. Pues déjame decirte que esta semana los cambios serán tus mejores aliados. Lo que hoy parece un atraso o una molestia terminará acomodándote en un lugar mucho mejor.

¿Cuál es el horóscopo de Acuario hoy, 6 de julio?

Traes una energía muy fuerte para reinventarte, hay ideas que desde hace semanas n te dejan dormir y ni es casualidad. El universo te está empujando a salir de la comodidad en la que te has instalado. Si quieres resultados diferentes, deja de hacer exactamente lo mismo todos los días. Atrévete a cambiar la estrategia, aprende algo nuevo, actualizate y no le tengas miedo a probar caminos distintos. Las mejores oportunidades de esta semana llegarán disfrazadas de cambios inesperados.

¿Cuál es el horóscopo de Piscis hoy, 6 de julio?

En el amor los astros te piden que dejes de conformarte con migajas. Si tienes pareja, es momento de hablar de lo que realmente esperas de la relación, No te quedes callado por miedo a que la otra persona se enoje. Quien te ama de verdad también quiere saber qué necesitas para sentirte feliz. Habrá una conversación que aclara muchas dudas y permitirá fortalecer el vínculo, siempre y cuando ambos hablen con honestidad.