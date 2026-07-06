¡Se ponen a cocinar! Los Chefs se vuelven capitanes en MasterChef 24/7 este domingo 5 de julio

La cocina más famosa de México dio un giro de 180 grados este domingo 5 de julio, regalando a la audiencia uno de los momentos más esperados y electrizantes de la temporada. Por primera vez en lo que va del reality, los jueces colgaron sus exigentes paladares por un momento para amarrarse el delantal. Los Chefs Zahie Téllez, Poncho Cadena y Adrián Herrera se convirtieron este domingo de eliminación en los súper capitanes de un reto por equipos que elevó la temperatura al máximo.

Te invitamos a leer: MasterChef 24/7 GRATIS y EN VIVO | ver en línea transmisión de domingo de ELIMINACIÓN por Azteca UNO de la edición 2026, a través de TV Azteca; resultado online, gratis y por internet

La dinámica no ha dejado espacio para los errores, pues cada uno de los Chefs tuvo la tarea de elegir meticulosamente a los integrantes de sus escuadras. ¿El objetivo? Replicar a la perfección el platillo de su respectivo capitán. Con el reloj jugando en su contra y apenas 40 minutos en el cronómetro, la adrenalina se está apoderando de las estaciones mientras los experimentados jueces llevan la batuta en medio del caos, pero también picaban ingredientes y ponían a prueba sus propias recetas bajo la presión de la televisión en vivo.

El jurado de lujo invitado en MasterChef 24/7 este domingo 5 de julio

Sin embargo, el verdadero reto no solo está en el sazón, sino en convencer a un jurado implacable que disfrutará de los platos totalmente a ciegas. La mesa de comensales invitados está de manteles largos con el regreso de grandes celebridades y antiguos campeones del formato que saben perfectamente lo que es estar en esa posición: el carismático Jorge “Travieso” Arce, Marcelo Lara, la icónica Carmen Campuzano, junto a Luz Adriana Salcedo Jiménez (flamante ganadora de la edición 2020) y Natalia Betsabé Cruz Huerta (triunfadora en 2022).