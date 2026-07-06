Jazmín fue la cocinera salvada este domingo 5 de julio en MasterChef 24/7
Este domingo de eliminación en MasterChef 24/7 el público ha hablado.
La noche de este domingo 5 de julio quedará grabada como una de las más intensas y agridulces en lo que va de MasterChef 24/7, pues tras una jornada donde los participantes tuvieron que fundirse en la adrenalina de los fogones y lidiar con la capitanía directa de los Chefs en la cocina, el veredicto final llegó para sacudir las estrategias de los concursantes.
En medio de un mar de nervios y con el destino en juego, Jazmín logró dar el golpe de autoridad necesario para convertirse en la gran cocinero salvada de la velada, pese a que los Chefs le dieron buenos comentarios por su platillo.
Jazmín es la cocinera salvada en MasterChef 24/7 este domingo 5 de julio
Llegar al balcón en una noche donde la técnica y el sazón se evaluaron bajo el implacable filtro de una degustación por parte de los Chefs de MasterChef 24/7. Con este triunfo, Jazmín respira aliviada una semana más, asegurando su permanencia en la competencia y demostrando que tiene las tablas necesarias para soportar el peso de las críticas y el caos de la cocina en vivo.
¿Quién fue el eliminado de MasterChef 24/7 este domingo 5 de julio?
Sin embargo, las reglas del formato de la cocina más famosa de México no dan tregua y la alegría de la permanencia rápidamente se transformó en tensión absoluta cuando la conductora Claudia Lizaldi llamó al frente a los sentenciados. Fue en ese momento crucial cuando se dio a conocer el veredicto de los Chefs, y esta noche el eliminado de MasterChef 24/7 fue Diego. Entre abrazos y lágrimas inevitables en las estaciones, las puertas del programa se cerraron para el nuevo eliminado de la temporada. Su salida deja un hueco importante en las alianzas de la casa y enciende las alertas para el resto de sus compañeros, quienes ahora tienen claro que un solo parpadeo frente al tablero de los chefs puede significar el fin del sueño culinario.