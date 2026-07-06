Jazmín fue la cocinera salvada este domingo 5 de julio en MasterChef 24/7

La noche de este domingo 5 de julio quedará grabada como una de las más intensas y agridulces en lo que va de MasterChef 24/7, pues tras una jornada donde los participantes tuvieron que fundirse en la adrenalina de los fogones y lidiar con la capitanía directa de los Chefs en la cocina, el veredicto final llegó para sacudir las estrategias de los concursantes.

En medio de un mar de nervios y con el destino en juego, Jazmín logró dar el golpe de autoridad necesario para convertirse en la gran cocinero salvada de la velada, pese a que los Chefs le dieron buenos comentarios por su platillo.

Jazmín es la cocinera salvada en MasterChef 24/7 este domingo 5 de julio

Llegar al balcón en una noche donde la técnica y el sazón se evaluaron bajo el implacable filtro de una degustación por parte de los Chefs de MasterChef 24/7. Con este triunfo, Jazmín respira aliviada una semana más, asegurando su permanencia en la competencia y demostrando que tiene las tablas necesarias para soportar el peso de las críticas y el caos de la cocina en vivo.

¿Quién fue el eliminado de MasterChef 24/7 este domingo 5 de julio?