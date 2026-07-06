La emotiva sorpresa que recibió Diego en MasterChef 24/7 este domingo 5 de julio: lo hicieron llorar

La noche de este domingo de eliminación en MasterChef 24/7 demostró que el verdadero motor de la competencia viaja directo desde el corazón. En una velada cargada de tensión, Diego se convirtió en el protagonista del momento más conmovedor de la temporada, un instante que no tardó en inundar las redes sociales con muestras de cariño por parte de los seguidores del programa.

Antes de entrar a la cocina para esta gala, Diego ya les había confiado a sus compañeros sus inicios en el freestyle junto a su hermano, destacando el pilar fundamental que han sido sus padres en cada locura. " Es muy importante que la familia confíe en sus hijos", había reflexionado.

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Esa confianza se materializó por completo cuando la pantalla gigante del set se encendió, enlazándolo en vivo con toda su familia reunida, tal como lo hacen cada domingo para apoyarlo a distancia. Las lágrimas no tardaron en aparecer en Diego, pues sus seres queridos le recordaron el enorme talento que posee. "Todos aquí te conocemos y sabemos de lo que eres capaz", se escuchó desde el monitor, en un recordatorio de que no está solo en esta travesía.

Visiblemente quebrado pero con una sonrisa, Diego les respondió con un sincero "los amo a todos, los extraño", dejando claro que cada platillo y cada desvelada tienen dedicatoria absoluta para ellos. Sus familiares cerraron el enlace con un consejo de oro ante la fuerte presión de la recta final: que nunca olvide quién es, que mantenga intactos sus valores y que no permita que el estrés de las críticas lo desestabilice. Diego sin duda bajó los escalones renovado, recordándole a la audiencia que detrás de un gran cocinero, siempre hay una red que lo sostiene.

Diego de MasterChef 24/7 recibe un regalo de su familia