Los números de la suerte para cada signo del zodíaco hoy miércoles 15 de abril

Los números de la suerte que el Universo asigna a cada signo del zodíaco tienen un significado espiritual que viene acompañado de un poderoso mensaje para que lidien con su jornada.

Hoy te decimos cuáles son las cifras mágicas de cada integrante de la rueda zodiacal, con las que podrán probar su suerte en juegos de azar, como la lotería.

Números de la suerte de cada signo del zodíaco hoy miércoles 15 de abril

Aries

Es un día perfecto para cerrar trámites y liberarte de energías pesadas. Tus números de la suerte son 09, 25 y 36.

Leo

La suerte te acompaña si te atreves a destacar por tus propios méritos y talentos. Tus números de la suerte son: 01, 10 y 19.

Sagitario

Podrías recibir grandes sorpresas económicas y tener mayor disponibilidad de recursos. Tus números de la suerte son 13, 40 y 92.

Tauro

Se vislumbra estabilidad financiera y posibles noticias positivas provenientes de bancos. Tus números de la suerte son 06, 14 y 44.

Los números de la suerte de cada signo del zodíaco les darán éxito para ganar la lotería|Pexels: Ryan Lansdown

Virgo

Los astros te invitan a optimizar tus recursos al máximo durante este miércoles. Tus números de la suerte son 06, 15 y 24.

Capricornio

Debes mantener la cautela en asuntos profesionales, tu hogar será tu mayor anclaje. Tus números de la suerte son 12, 47 y 93.

Géminis

Tendras una jornada socialmente activa que puede derivar en una oportunidad importante de negocio. Tus números de la suerte son 16, 22 y 41.

Libra

La fortuna favorece las relaciones públicas y los encuentros estratégicos con aliados. Tus números de la suerte son 03, 12 y 21.

Los números mágicos de cada signo traen suerte en juegos de azar y lotería|Pexels: Nadin Sh

Acuario

Es un excelente momento para la prudencia y considerar horizontes laborales fuera de lo habitual. Tus números de la suerte son 03, 22 y 31.

Cáncer

Tu suerte reside hoy en la contención emocional y en ser un pilar para las personas que te rodean. Tus números de la suerte son 07, 12 y 23.

Escorpio

Podrás superar un periodo de estancamiento y renovar tus actividades cotidianas. Tus números de la suerte son 13, 49 y 02.

Piscis

La intuición será tu mejor herramienta para identificar oportunidades financieras sutiles. Tus números de la suerte son 08, 14 y 26.