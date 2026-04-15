Los números de la suerte para cada signo del zodíaco hoy miércoles 15 de abril
Descubre cuáles son los números de la suerte para cada signo del zodíaco, así como el mensaje que les manda el Universo hoy miércoles 15 de abril
Los números de la suerte que el Universo asigna a cada signo del zodíaco tienen un significado espiritual que viene acompañado de un poderoso mensaje para que lidien con su jornada.
Hoy te decimos cuáles son las cifras mágicas de cada integrante de la rueda zodiacal, con las que podrán probar su suerte en juegos de azar, como la lotería.
Números de la suerte de cada signo del zodíaco hoy miércoles 15 de abril
- Aries
Es un día perfecto para cerrar trámites y liberarte de energías pesadas. Tus números de la suerte son 09, 25 y 36.
- Leo
La suerte te acompaña si te atreves a destacar por tus propios méritos y talentos. Tus números de la suerte son: 01, 10 y 19.
- Sagitario
Podrías recibir grandes sorpresas económicas y tener mayor disponibilidad de recursos. Tus números de la suerte son 13, 40 y 92.
- Tauro
Se vislumbra estabilidad financiera y posibles noticias positivas provenientes de bancos. Tus números de la suerte son 06, 14 y 44.
- Virgo
Los astros te invitan a optimizar tus recursos al máximo durante este miércoles. Tus números de la suerte son 06, 15 y 24.
- Capricornio
Debes mantener la cautela en asuntos profesionales, tu hogar será tu mayor anclaje. Tus números de la suerte son 12, 47 y 93.
- Géminis
Tendras una jornada socialmente activa que puede derivar en una oportunidad importante de negocio. Tus números de la suerte son 16, 22 y 41.
- Libra
La fortuna favorece las relaciones públicas y los encuentros estratégicos con aliados. Tus números de la suerte son 03, 12 y 21.
- Acuario
Es un excelente momento para la prudencia y considerar horizontes laborales fuera de lo habitual. Tus números de la suerte son 03, 22 y 31.
- Cáncer
Tu suerte reside hoy en la contención emocional y en ser un pilar para las personas que te rodean. Tus números de la suerte son 07, 12 y 23.
- Escorpio
Podrás superar un periodo de estancamiento y renovar tus actividades cotidianas. Tus números de la suerte son 13, 49 y 02.
- Piscis
La intuición será tu mejor herramienta para identificar oportunidades financieras sutiles. Tus números de la suerte son 08, 14 y 26.