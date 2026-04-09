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Los números de la suerte según tu signo del zodíaco hoy jueves 9 de abril

Conoce cuáles son los números de la suerte y el mensaje del Universo para tu signo zodiacal hoy jueves 9 de abril, según los planetas y constelaciones

Estos son los números de la suerte de cada signo del zodíaco para hoy jueves 9 de abril
Estos son los números de la suerte de cada signo del zodíaco para hoy jueves 9 de abril|Pexels: Quyn Phạm

Escrito por: Guadalupe Mendoza | Marktube

Durante la jornada de hoy jueves 9 de abril, los signos del zodíaco tendrán diferente fortuna y golpes de suerte con sus números mágicos, de acuerdo con los expertos en astrología.

Estas cifras llegan según las lecturas de la posición de los planetas y los movimientos de los mismos, así como su relación con las constelaciones.

Los números de la suerte para tu signo hoy jueves 9 de abril

  • Aries

Tu creatividad y el espíritu ambicioso que te caracteriza, te abrirán las puertas hoy, solo debes aprender a confiar en tus talentos. Tus números de la suerte son 02, 11 y 39.

  • Leo

Aprende a mantener el equilibrio en diferentes áreas de tu vida para que la energía fluya. Tendrás buena fortuna con 01, 19 y 33.

  • Sagitario

Hoy eres el signo con mayor suerte en la lotería, tendrás expansión y abundancia. Tus números de la suerte son 01, 03 y 07.

  • Tauro

Te encuentras en un periodo de prosperidad, solo debes aprender a mantener la disciplina. Tus números de la suerte son 18, 42 y 63.

La buena fortuna llegará a los signos del zodíaco con sus números de la suerte
La buena fortuna llegará a los signos del zodíaco con sus números de la suerte|Pexels: Pavel Danilyuk

  • Virgo

No comiences proyectos o relaciones que no estés dispuesto a sostener a largo plazo. Tus números de la suerte son 10, 16 y 22.

  • Capricornio

Tu trabajo incansable sirve de inspiración y el Universo premiará tu constancia. Tus números de la suerte son 13, 37 y 49.

  • Géminis

El dinamismo de hoy te brinda nuevas oportunidades, matente abierto a lo nuevo. Tus números son 05, 08 y 20.

  • Libra

Debes buscar el equilibrio en tus interacciones y guiarte por la paz interior. Tus números son 16, 30 y 37.

  • Acuario

Tu originalidad es tu mayor poder. Tus números mágicos son 04, 05 y 06.

El zodíaco revela los números de la suerte de cada signo para ganar la lotería
El zodíaco revela los números de la suerte de cada signo para ganar la lotería|Pexels: Adem Erkoç

  • Cáncer

Tu intuición está muy aguda, puedes usarla para proteger tu estabilidad emocional. Tus números de la suerte son 11, 12 y 20.

  • Escorpio

Podrías sentir tensión hoy, debes aprender a usarla como combustible para mejorar. Tus números de la suerte son 02, 37 y 64.

  • Piscis

Aprende a conectarte con tu parte espiritual para obtener las respuestas que buscas. Tus números de la suerte son 07, 08 y 09.

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