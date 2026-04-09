Horóscopo de HOY jueves 9 de abril: estas son las predicciones de Mhoni Vidente

Mhoni Vidente es una de las astrólogas latinoamericanas más exitosas y se ha ganado el respeto y el cariño de sus seguidores de las redes sociales y los televidentes. Con su estilo directo, cálido y espiritual, la pitonisa cubana-mexicana combina su conocimiento con recomendaciones energéticas para aprovechar los rituales disponibles del universo.

Estas son las predicciones para cada signo del zodiaco en asuntos vinculados al amor, el dinero y la salud. Descubre cuál es la energía cósmica disponible de los astros para obtener una orientación clara y práctica en este jueves 9 de abril de 2026.

Horóscopo de Mhoni Vidente para cada signo del zodiaco durante la jornada del 9 de abril de 2026

Hoy, jueves 9 de abril de 2026, Mhoni Vidente invita a todos los nativos del zodíaco a conectarse con la energía universal, prestar atención a los mensajes del Universo y a actuar desde el corazón. A continuación, el horóscopo completo con consejos para el amor, la salud y el dinero:



Aries : el ingreso de Marte en tu signo potencia tu impulso y te llena de determinación para avanzar en lo que deseas. Canalizar bien esa intensidad será clave para sostener equilibrio y mejorar tus vínculos cercanos.

: el ingreso de Marte en tu signo potencia tu impulso y te llena de determinación para avanzar en lo que deseas. Canalizar bien esa intensidad será clave para sostener equilibrio y mejorar tus vínculos cercanos. Tauro : la jornada invita a actuar con prudencia y a no dejarte llevar por reacciones impulsivas. El ingreso de Marte en Aries puede generar cierta inquietud interna si no encuentras espacios de calma.

: la jornada invita a actuar con prudencia y a no dejarte llevar por reacciones impulsivas. El ingreso de Marte en Aries puede generar cierta inquietud interna si no encuentras espacios de calma. Géminis : la energía disponible favorece encuentros y proyectos compartidos que despiertan entusiasmo. Este evento astrológico del día te impulsa nuevas iniciativas que pueden abrir oportunidades interesantes.

: la energía disponible favorece encuentros y proyectos compartidos que despiertan entusiasmo. Este evento astrológico del día te impulsa nuevas iniciativas que pueden abrir oportunidades interesantes. Cáncer : el día te lleva a enfocarte en objetivos que requieren compromiso y constancia. El ingreso de Marte en Aries puede exigirte mayor firmeza para sostener lo que quieres construir.

: el día te lleva a enfocarte en objetivos que requieren compromiso y constancia. El ingreso de Marte en Aries puede exigirte mayor firmeza para sostener lo que quieres construir. Leo : la jornada despierta tu deseo de expandirte y tomar decisiones que te acerquen a nuevas experiencias. El ingreso de Marte en Aries potencia tu energía y te impulsa a avanzar con confianza.

: la jornada despierta tu deseo de expandirte y tomar decisiones que te acerquen a nuevas experiencias. El ingreso de Marte en Aries potencia tu energía y te impulsa a avanzar con confianza. Virgo : la energía disponible invita a observar con mayor profundidad ciertos cambios internos. Una actitud consciente puede ayudarte a reorganizar prioridades y a mantener estabilidad.

: la energía disponible invita a observar con mayor profundidad ciertos cambios internos. Una actitud consciente puede ayudarte a reorganizar prioridades y a mantener estabilidad. Libra : el día pone el foco en tus relaciones y en la forma en que gestionas acuerdos. El día puede traer definiciones importantes si logras mantener el equilibrio.

: el día pone el foco en tus relaciones y en la forma en que gestionas acuerdos. El día puede traer definiciones importantes si logras mantener el equilibrio. Escorpio : la jornada favorece la organización de tu rutina y la posibilidad de mejorar tu día a día. Una decisión práctica puede ayudarte a sostener estabilidad y claridad.

: la jornada favorece la organización de tu rutina y la posibilidad de mejorar tu día a día. Una decisión práctica puede ayudarte a sostener estabilidad y claridad. Sagitario : la energía disponible despierta entusiasmo y ganas de disfrutar de lo que te hace bien. El ingreso de Marte en Aries potencia tu vitalidad y te anima a tomar iniciativas.

: la energía disponible despierta entusiasmo y ganas de disfrutar de lo que te hace bien. El ingreso de Marte en Aries potencia tu vitalidad y te anima a tomar iniciativas. Capricornio : el día invita a prestar atención a tu espacio personal y a resolver asuntos pendientes. Ordenar tu entorno puede ayudarte a recuperar equilibrio y claridad.

: el día invita a prestar atención a tu espacio personal y a resolver asuntos pendientes. Ordenar tu entorno puede ayudarte a recuperar equilibrio y claridad. Acuario : la jornada favorece el intercambio de ideas y conversaciones que aportan nuevas perspectivas. El ingreso de Marte en Aries impulsa decisiones rápidas que pueden abrir caminos.

: la jornada favorece el intercambio de ideas y conversaciones que aportan nuevas perspectivas. El ingreso de Marte en Aries impulsa decisiones rápidas que pueden abrir caminos. Piscis: la energía disponible te impulsa a enfocarte en lo que necesitas sostener a largo plazo. Una elección consciente puede ayudarte a organizar mejor tus recursos y avanzar con tranquilidad.

¿Cuál es tu signo zodiacal según tu fecha de nacimiento?

Según la astrología, si bien el Sol ingresa en cada signo zodiacal en determinadas fechas del año y pueden variar en cada periodo anual, estas son las fechas estimativas de cada casa: