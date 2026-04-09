Horóscopo de HOY jueves 9 de abril: estas son las predicciones de Mhoni Vidente
Mhoni Vidente compartió cuál es la energía cósmica disponible que pueden aprovechar las personas de los distintos signos del zodiaco. Estas son sus predicciones del jueves 9 de abril en temas de salud, dinero y amor.
Mhoni Vidente es una de las astrólogas latinoamericanas más exitosas y se ha ganado el respeto y el cariño de sus seguidores de las redes sociales y los televidentes. Con su estilo directo, cálido y espiritual, la pitonisa cubana-mexicana combina su conocimiento con recomendaciones energéticas para aprovechar los rituales disponibles del universo.
Estas son las predicciones para cada signo del zodiaco en asuntos vinculados al amor, el dinero y la salud. Descubre cuál es la energía cósmica disponible de los astros para obtener una orientación clara y práctica en este jueves 9 de abril de 2026.
Horóscopo de Mhoni Vidente para cada signo del zodiaco durante la jornada del 9 de abril de 2026
Hoy, jueves 9 de abril de 2026, Mhoni Vidente invita a todos los nativos del zodíaco a conectarse con la energía universal, prestar atención a los mensajes del Universo y a actuar desde el corazón. A continuación, el horóscopo completo con consejos para el amor, la salud y el dinero:
- Aries: el ingreso de Marte en tu signo potencia tu impulso y te llena de determinación para avanzar en lo que deseas. Canalizar bien esa intensidad será clave para sostener equilibrio y mejorar tus vínculos cercanos.
- Tauro: la jornada invita a actuar con prudencia y a no dejarte llevar por reacciones impulsivas. El ingreso de Marte en Aries puede generar cierta inquietud interna si no encuentras espacios de calma.
- Géminis: la energía disponible favorece encuentros y proyectos compartidos que despiertan entusiasmo. Este evento astrológico del día te impulsa nuevas iniciativas que pueden abrir oportunidades interesantes.
- Cáncer: el día te lleva a enfocarte en objetivos que requieren compromiso y constancia. El ingreso de Marte en Aries puede exigirte mayor firmeza para sostener lo que quieres construir.
- Leo: la jornada despierta tu deseo de expandirte y tomar decisiones que te acerquen a nuevas experiencias. El ingreso de Marte en Aries potencia tu energía y te impulsa a avanzar con confianza.
- Virgo: la energía disponible invita a observar con mayor profundidad ciertos cambios internos. Una actitud consciente puede ayudarte a reorganizar prioridades y a mantener estabilidad.
- Libra: el día pone el foco en tus relaciones y en la forma en que gestionas acuerdos. El día puede traer definiciones importantes si logras mantener el equilibrio.
- Escorpio: la jornada favorece la organización de tu rutina y la posibilidad de mejorar tu día a día. Una decisión práctica puede ayudarte a sostener estabilidad y claridad.
- Sagitario: la energía disponible despierta entusiasmo y ganas de disfrutar de lo que te hace bien. El ingreso de Marte en Aries potencia tu vitalidad y te anima a tomar iniciativas.
- Capricornio: el día invita a prestar atención a tu espacio personal y a resolver asuntos pendientes. Ordenar tu entorno puede ayudarte a recuperar equilibrio y claridad.
- Acuario: la jornada favorece el intercambio de ideas y conversaciones que aportan nuevas perspectivas. El ingreso de Marte en Aries impulsa decisiones rápidas que pueden abrir caminos.
- Piscis: la energía disponible te impulsa a enfocarte en lo que necesitas sostener a largo plazo. Una elección consciente puede ayudarte a organizar mejor tus recursos y avanzar con tranquilidad.
¿Cuál es tu signo zodiacal según tu fecha de nacimiento?
Según la astrología, si bien el Sol ingresa en cada signo zodiacal en determinadas fechas del año y pueden variar en cada periodo anual, estas son las fechas estimativas de cada casa:
- Aries: 21 de marzo - 19 de abril
- Tauro: 20 de abril - 21 de mayo
- Géminis: 21 de mayo - 20 de junio
- Cáncer: 21 de junio - 22 de julio
- Leo: 23 de julio - 22 de agosto
- Virgo: 23 de agosto - 22 de septiembre
- Libra: 23 de septiembre - 22 de octubre
- Escorpio: 23 de octubre - 21 de noviembre
- Sagitario: 22 de noviembre - 21 de diciembre
- Capricornio: 22 de diciembre - 19 de enero
- Acuario: 20 de enero - 18 de febrero
- Piscis: 19 de febrero - 20 de marzo