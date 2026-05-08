La manicura joya es la nueva tendencia en manicura 2026

En este 2026 se están posicionando las nail art con pedrería que reciben el nombre de rhinestone nails. Los diseños son tendencia ya que dan un estilo glamuroso y deseado para la temporada.

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Tenemos que decir que obtendrás uñas como auténticas piezas de joyería. Tus manos serán protagonistas por medio de los cristales, aplicaciones y detalles luminosos que brindan elegancia.

¿Cuáles son los mejores diseños de manicura joya?

Minimal sparkle

Aquí tenemos un diseño que combina una base nude o efecto lechoso con pequeñas piedras y cristales que han sido colocados estratégicamente para aportar brillo y sofisticación a tus manos.

French joya

La francesa no pasa de moda, pero si se va reinventando. Aquí tenemos una manicura con micro cristales y líneas de pedrería en lugar de las clásicas puntas blancas. De esta manera tienes un diseño moderno y sofisticado.

Efecto corona

Otra opción es la de inspirarse en las tiaras reales, para este diseño debes colocar pequeños cristales alrededor de la cutícula para crear un efecto elegante, delicado y glamuroso.

Esta manicura es hermosa.|Pinterest

Uñas espejo con cristales

Las técnicas de uñas cromadas o efecto espejo se ven más elevadas si agregas detalles de pedrería que reflejan la luz desde todos los ángulos, creando un look sofisticado, brillante y futurista ideal para 2026.

Maximalismo sofisticado

Por aquí tenemos este estilo muy atrevido en el que puedes cubrir las uñas completamente con cristales y pedrería de distintos tamaños, mantén las bases nude para conservar la armonía y elegancia del diseño.

Motivos florales

Por último, tenemos un hermoso diseño femenino y delicado que utiliza cristales para formar líneas geométricas y flores minimalistas, combinando arte y joyería en una manicura elegante y luminosa.

Estos diseños de pedrería harán subir de nivel a cualquier look que decidas utilizar. También puedes jugar con tu imaginación para crear tus propios diseños.