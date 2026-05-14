Los números de la suerte de tu signo del zodíaco hoy jueves 14 de mayo
Descubre cuáles son los números de la suerte de cada signo del zodíaco hoy jueves 14 de mayo, así como el mensaje especial que el Universo tiene preparado
Hoy jueves 15 de mayo, el universo emite una poderosa energía cósmica y da a conocer cuáles son los números mágicos que traerán diversos golpes de suerte a cada uno de los doce signos del zodíaco.
El flujo de los astros estará marcado por el tránsito del Sol en Tauro y la influencia del Arcano "El Mago", que impulsará a todos los integrantes de la rueda zodiacal a cerrar ciclos pendientes, manifestar con claridad y tomar la iniciativa.
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Los números de la suerte de tu signo hoy jueves 14 de mayo
- Aries
Recuperarás un dinero que dabas por perdido; solo debes mantener la prudencia, especialmente en tus comentarios en el área laboral.
Números de la suerte: 03, 17 y 29.
- Leo
El universo te premia liberándote de antiguos baches económicos; confía más en tus capacidades y dialoga con tus superiores.
Números de la suerte: 23, 34 y 45.
- Sagitario
Tus proyectos comerciales y negocios gozan de una excelente prosperidad; evita cargar pesos físicos excesivos hoy.
Números de la suerte: 09, 24 y 27.
- Tauro
Llega la luz verde para un trámite financiero o burocrático que parecía estancado; la constancia rendirá frutos y te dará alivio.
Números de la suerte: 05, 11 y 23.
- Virgo
Es momento de renovar tus estrategias laborales; el universo te pide equilibrar tus ambiciones con el descanso mental.
Números de la suerte: 03, 12 y 39.
- Capricornio
El tránsito astral te otorgará la disciplina ideal para estructurar tu rutina, vencer la procrastinación y cerrar tareas pendientes.
Números de la suerte: 08, 16 y 22.
- Géminis
Tu elocuencia te permite comunicar límites laborales firmes y diplomáticos.
Números de la suerte: 02, 11 y 20.
- Libra
Tu vida amorosa dará un giro positivo y tus habilidades sociales abrirán puertas importantes.
Números de la suerte: 06, 15 y 24.
- Acuario
Lograrás saldar deudas pendientes e iniciar una etapa de ahorro sólido; aprovecha la jornada para poner al día tus deberes.
Números de la suerte: 07, 13 y 31.
- Cáncer
La fortuna está en delegar tareas rutinarias a otros.
Números de la suerte: 17, 33 y 44.
- Escorpio
Júpiter te otorgará un empuje directo hacia la prosperidad, solo utiliza tu intuición.
Números de la suerte: 04, 18 y 22.
- Piscis
Recibirás un dinero inesperado; tu energía puede abrumar a los demás, mejor actúa con calma.
Números de la suerte: 01, 10 y 19.