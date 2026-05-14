Horóscopo de hoy jueves 14 de mayo: estas son las predicciones de Mhoni Vidente

Mhoni Vidente es una de las astrólogas latinoamericanas más exitosas y se ha ganado el respeto y el cariño de sus seguidores de las redes sociales y los televidentes. Con su estilo directo, cálido y espiritual, la pitonisa cubana-mexicana combina su conocimiento con recomendaciones energéticas para aprovechar los rituales disponibles del universo.

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Estas son las predicciones para cada signo del zodiaco en asuntos vinculados al amor, el dinero y la salud. Descubre cuál es la energía cósmica disponible de los astros para obtener una orientación clara y práctica en este jueves 14 de mayo de 2026.

Horóscopo de Mhoni Vidente para cada signo del zodiaco durante la jornada del 14 de mayo de 2026

Hoy, jueves 14 de mayo de 2026, Mhoni Vidente invita a todos los nativos del zodíaco a conectarse con la energía universal, prestar atención a los mensajes del Universo y a actuar desde el corazón. A continuación, el horóscopo completo con consejos para el amor, la salud y el dinero:



Aries: la jornada potencia tu iniciativa y tu capacidad de tomar la delantera en asuntos que venían esperando definición. El sextil entre Marte en tu signo y Venus en Géminis favorece encuentros estimulantes, decisiones rápidas y oportunidades que combinan deseo con inteligencia práctica.

la jornada potencia tu iniciativa y tu capacidad de tomar la delantera en asuntos que venían esperando definición. El sextil entre Marte en tu signo y Venus en Géminis favorece encuentros estimulantes, decisiones rápidas y oportunidades que combinan deseo con inteligencia práctica. Tauro : el día te invita a avanzar con calma y a no responder desde la presión externa. Organizar mejor tus tiempos y cuidar cómo administras tus recursos puede darte una sensación de mayor estabilidad.

: el día te invita a avanzar con calma y a no responder desde la presión externa. Organizar mejor tus tiempos y cuidar cómo administras tus recursos puede darte una sensación de mayor estabilidad. Géminis : la energía disponible despierta magnetismo, curiosidad y ganas de conectar con personas que aporten algo nuevo. El sextil entre Marte en Aries y Venus en tu signo potencia tu comunicación y puede abrir puertas tanto en vínculos como en proyectos personales.

: la energía disponible despierta magnetismo, curiosidad y ganas de conectar con personas que aporten algo nuevo. El sextil entre Marte en Aries y Venus en tu signo potencia tu comunicación y puede abrir puertas tanto en vínculos como en proyectos personales. Cáncer : la jornada pone el foco en tus objetivos y en cuánto estás sosteniendo tus decisiones desde la confianza. Una charla sincera con alguien cercano puede ayudarte a recuperar claridad y equilibrio.

: la jornada pone el foco en tus objetivos y en cuánto estás sosteniendo tus decisiones desde la confianza. Una charla sincera con alguien cercano puede ayudarte a recuperar claridad y equilibrio. Leo: el día favorece nuevas ideas, movimiento y contactos que pueden generar oportunidades interesantes. El sextil entre Marte en Aries y Venus en Géminis impulsa propuestas dinámicas y encuentros que despiertan entusiasmo.

el día favorece nuevas ideas, movimiento y contactos que pueden generar oportunidades interesantes. El sextil entre Marte en Aries y Venus en Géminis impulsa propuestas dinámicas y encuentros que despiertan entusiasmo. Virgo : la energía disponible te invita a observar con más profundidad ciertos cambios internos que vienes transitando. Actuar con estrategia y no desde la ansiedad puede ayudarte a proteger lo que has construido.

: la energía disponible te invita a observar con más profundidad ciertos cambios internos que vienes transitando. Actuar con estrategia y no desde la ansiedad puede ayudarte a proteger lo que has construido. Libra : la jornada pone el foco en tus relaciones y en la forma en que estás construyendo acuerdos. El sextil entre Marte en Aries y Venus en Géminis favorece diálogos honestos y conexiones que pueden fortalecerse con naturalidad.

: la jornada pone el foco en tus relaciones y en la forma en que estás construyendo acuerdos. El sextil entre Marte en Aries y Venus en Géminis favorece diálogos honestos y conexiones que pueden fortalecerse con naturalidad. Escorpio : el día te impulsa a ordenar tu rutina y a prestar atención a señales que venías ignorando. Respetar tus límites físicos y emocionales puede darte mejores resultados que seguir forzando situaciones.

: el día te impulsa a ordenar tu rutina y a prestar atención a señales que venías ignorando. Respetar tus límites físicos y emocionales puede darte mejores resultados que seguir forzando situaciones. Sagitario : la energía disponible despierta creatividad, deseo de compartir y ganas de vivir experiencias distintas. El sextil entre Marte en Aries y Venus en Géminis puede traer encuentros espontáneos y oportunidades para mostrar tu autenticidad.

: la energía disponible despierta creatividad, deseo de compartir y ganas de vivir experiencias distintas. El sextil entre Marte en Aries y Venus en Géminis puede traer encuentros espontáneos y oportunidades para mostrar tu autenticidad. Capricornio : la jornada invita a atender asuntos del hogar o decisiones que impactan en tu estabilidad a largo plazo. Tomar distancia de conflictos ajenos puede ayudarte a conservar enfoque.

: la jornada invita a atender asuntos del hogar o decisiones que impactan en tu estabilidad a largo plazo. Tomar distancia de conflictos ajenos puede ayudarte a conservar enfoque. Acuario : el día favorece conversaciones ágiles, nuevas conexiones y movimientos que rompen con la rutina. El sextil entre Marte en Aries y Venus en Géminis potencia ideas que pueden convertirse en algo concreto si actúas con confianza.

: el día favorece conversaciones ágiles, nuevas conexiones y movimientos que rompen con la rutina. El sextil entre Marte en Aries y Venus en Géminis potencia ideas que pueden convertirse en algo concreto si actúas con confianza. Piscis: la energía disponible te lleva a revisar tus prioridades y a cuidar mejor la forma en que distribuyes tu energía. Una elección consciente puede darte tranquilidad y ayudarte a sostener lo que realmente valoras.

¿Cuál es tu signo zodiacal según tu fecha de nacimiento?

Según la astrología, si bien el Sol ingresa en cada signo zodiacal en determinadas fechas del año y pueden variar en cada periodo anual, estas son las fechas estimativas de cada casa: