¿Qué es el norovirus? Enfermedad gastrointestinal que se dio en otro crucero

La paranoia colectiva se manifiesta de manera clara en las redes sociales, pues se está comunicando que otro crucero presentó serios problemas con sus tripulantes. Se indica que fue por culpa del norovirus, que es un virus que provoca problemas gastrointestinales. En estos momentos el buque se mantuvo en Francia y en próximas horas saldría para España, pero ya siguiendo un protocolo de epidemia. ¿Qué está pasando en el mundo?

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¿Qué es el norovirus, “nueva enfermedad” surgida en otro crucero?

Las personas recién entienden lo que está pasando con el hantavirus en el MV Hondius y ahora se comunica un brote nuevo pero de otro virus. El barco de la compañía Ambassador Cruise Line salió de una isla británica, se mantuvo en algunas ciudades inglesas y fue detenida en Francia por el brote de complicaciones gastrointestinales y el fallecimiento de un hombre de 90 años.

Ante eso, se comparte que con un protocolo de epidemia, el norovirus tiene en alerta a España, que es el siguiente destino del crucero. Los 514 pasajeros (de poco más de 1300) que presentaron síntomas están siendo atendidos pero recién se está conociendo todo alrededor de este nuevo caso de contagios de virus en cruceros.

Espacios como Clinic Mayo definen así a este virus: “La infección por norovirus se produce con mayor frecuencia en entornos cerrados donde hay mucha gente. Algunos ejemplos son hospitales, asilos de ancianos y convalecientes, guarderías, escuelas y cruceros”. Ante eso existen preguntas de lo que pasará en el futuro inmediato con esta enfermedad.

¿Cuáles son los síntomas del norovirus?

Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades indican que este virus provoca la inflamación de intestinos y estómago, regularmente ocurriendo una gastroenteritis aguda. El problema es que el norovirus es muy contagioso, razón por la que el buque terminó con casi la mitad de tripulantes enfermos. Pero también se informa que la recuperación de los síntomas es de alrededor de uno a 3 días… aunque puedes seguir contagiando dos semanas de manera continúa.

Mientras que respecto a las formas de contagio, CDC indica las siguientes maneras: