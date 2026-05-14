Agrega nueces en tus comidas y bebidas: para qué sirve y por qué se recomienda

La alimentación es uno de los aspectos que marca la diferencia entre una buena y una mala salud. Aunque lo ideal es complementar con buen descanso y actividad física constante, consumir comidas balanceadas hacen mucho por tu cuerpo. Y las nueces son de los alimentos más recomendados, por ello aquí se te explica por qué y cómo integrarlo a tu dieta diaria.

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¿Por qué las nueces sirven para fortalecer tu salud?

Probablemente conozcas este fruto seco y no te impresiones por su tamaño y pienses que no vale la pena ingerirlo constantemente. Sin embargo, es bien conocido por su aporte nutritivo, el cual tiene el plus de ser práctico y versátil. Por ello es necesario indicar que las nueces son ricas en grasas saludables, minerales, proteínas vegetales y fibra. Pero se advierte que como todo, se debe consumir con moderación.

Tu organismo puede valerse de muchos beneficios pues todo inicia con el aporte a tu salud cardiovascular, por los ácidos grasos, en especial el de Omega-3. En más beneficios, se encuentran los antioxidantes, minerales como el fósforo o el magnesio y la vitamina E. Todo esto se traduce en un gran nivel de energía durante todo el día.

Mientras que en esta última parte de lo que aportan las nueces, se encuentra la saciedad que ofrecen. Es ideal para los desayunos y así evitar picos de hambre al poco tiempo de ingerir alimentos. Por ello, al pasar al siguiente apartado, se agradece que tenga una variedad de combinaciones con otros alimentos que la hacen muy adaptable a gustos y necesidades.

¿Cómo se pueden incorporar las nueces a la dieta diaria?

Como primer punto se observa el acercamiento al desayuno, donde las nueces se pueden picar y combinar con avena, fruta, cereales o yogurt. Al mismo tiempo queda con semillas, granos o acompañamientos de postres que buscan una textura crujiente.

Mientras que en bebidas quedan a la perfección con smoothies o jugos. Se recomienda también usarles en leche vegetal casera, mezclarla con cacao, fruta, canela u otras bebidas con alto contenido energético. Y como recomendación final se indica que las consumas naturales o ligeramente tostadas, evita capas extras de azúcar o sal y siempre de manera balanceada. No te excedas.