Las cejas son el marco del rostro, por lo que maquillarlas de acuerdo con su forma puede ayudarte a realzar la mirada, además de suavizar la expresión. Cada tipo de rostro puede verse favorecido por un diseño diferente de cejas. En el caso de los rostros redondos, se recomiendan las cejas ligeramente arqueadas, con un ángulo sutil, que ayude a equilibrar las facciones. A continuación, te explicamos paso a paso cómo las puedes maquillar.

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Cómo maquillar las cejas si tienes el rostro redondo: paso a paso

Las cejas ligeramente arqueadas y con un ángulo sutil ayudan a aportar estructura y romper con la redondez del rostro, lo que las hace perfectas para este tipo de rostro. Aquí el paso a paso para maquillarlas:



Peinar: sea cual sea la forma de tu rostro y cejas, lo primero que debes hacer es peinarlas Definir: define la longitud de tu ceja con una línea, según tu rostro. Recuerda que el inicio debe alinearse con la aleta de tu nariz, mientras que la colita debe finalizar en diagonal a la comisura de la nariz. Trata que sea más elevada para dar un efecto lifting. El arco debe ser ligero, NO tan curvo. Rellenar: Rellena los espacios vacíos, ya sea con un lápiz o sombra. Si quieres un acabado más natural, traza pelito por pelito de manera fina y ligera. Limpia y fijar: una vez que ya tengas el trazo, limpia la zona y define con un corrector. Puedes aplicar iluminador debajo del arco exterior para una mayor definición. Y listo, sella con un buen fijador.

¿Qué tipo de cejas NO favorecen a los rostros redondos?

Por el contrario, el tipo de cejas que se deben evitar a toda costa son las redondas, especialmente cuando la curvatura está muy marcada. Las cejas muy finas también suelen ser un error, ya que no cumplen con la función de enmarcar el rostro. Asimismo, evita las cejas con cola caída, ya que restan definición a tu rostro. Por ello, lo más recomendable es que la colita esté elevada y el grosor sea mediano.