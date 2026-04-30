Detienen a presunta culpable de la muerte de ex reina de belleza: el caso que estremeció a México

Detienen a la presunta responsable del feminicidio de la ex reina de belleza Carolina Flores Gómez. De acuerdo con la información reportada por las autoridades, fue detenida este 30 de abril en Caracas, Venezuela, tras una intensa búsqueda internacional coordinada con Interpol. Recordemos que Erika María “N”, de 63 años, era buscada desde el pasado 15 de abril de 2026, cuando presuntamente asesinó a su nuera dentro de su departamento ubicado en Polanco, en la Ciudad de México.

También te puede interesar: Familia de Carolina Flores rompe el silencio: “La mataron para robarle su herencia”

En nuestro país y el resto del mundo, el caso resonó con más fuerza luego de que se difundiera un video de los hechos. La captura se logró gracias a una ficha roja de la Interpol que permitió su localización fuera del país. Esto significa que enfrentará un proceso de extradición para ser juzgada en México.

¿Cómo fue la detención en Venezuela?

La aprehensión de Eríka María “N” fue este miércoles en Venezuela, después de que se emitiera una ficha roja de Interpol para su captura por el feminicidio de Carolina Flores Gómez. Ella fue encontrada al sureste de Caracas en un departamento del edificio Parque Alegre, en la urbanización El Cigarral, municipio El Hatillo. Funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) ubicaron a la sospechosa tras labores de inteligencia.

Se reveló que, tras el homicidio, Erika María “N” habría abandonado México por vía aérea, desplazándose por varios países antes de quedarse en Venezuela, todo esto mientras estaba en medio de una búsqueda internacional, la cual era coordinada por autoridades judiciales.

¿Qué pasó con Carolina Flores?

El caso del feminicidio de Carolina Flores no solo sacudió al mundo del espectáculo, sino a todo un país que quedó impresionado con la frialdad y la crueldad de los hechos. Recordemos que la ex reina de belleza fue asesinada con varios disparos en su hogar por parte de su suegra. Por si fuera poco, el crimen fue cometido frente a su bebé y su esposo y todo quedó grabado en una cámara de seguridad que captó los hechos. Cabe mencionar que este material fue parte clave para la investigación.

Información en desarrollo...