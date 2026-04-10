Los números de la suerte de tu signo del zodíaco hoy viernes 10 de abril

Cada signo del zodíaco tiene un mensaje especial y determinados números de la suerte que los acompañarán durante la jornada de este viernes 10 de abril de 2026.

Descubre lo que te depara el futuro y cómo puedes ganar la lotería aprovechando los golpes de buena fortuna que te envía el Universo, según la astrología occidental.

Estos son tus números de la suerte, según tu signo del zodíaco

Aries

Es momento de romper con las reglas establecidas y atraer la buena fortuna a través de tu audacia. Tus números de la suerte son 07, 14 y 22.

Tauro

Llegó el momento de soltar el control y dejar que la vida te sorprenda, la estabilidad que deseas llegará pronto. Tus números son 06, 15 y 24.

Géminis

Tu palabra tiene poder creativo, debes decretar abundancia en voz alta y observar cómo se alinea tu entorno. Tus números 08, 20 y 27.

Los números de la suerte de cada signo del zodíaco, según expertos|Pexels: Waldemar Brandt

Cáncer

Escucha el susurro interno de tu intuición y déjate guiar por tus corazonadas. Tus números de la suerte son 11, 32 y 50.

Leo

Puedes brillar sin pedir permiso cuando ocupas tu luga en el centro de tu propia vida verás llegar la prosperidad. Tu suerte está en 05, 18 y 33.

Virgo

Aprende a confiar en el proceso y no te desesperes por querer resultados rápidos. Tus números de la suerte son 10, 16 y 36.

Libra

Puedes buscar el equilibrio entre dar y recibir, además de soltar el pasado. Tus números mágicos son 09, 21 y 30.

Con sus números mágicos, los signos obtendrán buena suerte en juegos de azar y lotería|Pexels: Pavel Danilyuk

Escorpio

Transforma tus miedos en el combustible que te impulse a cambiar tu vida. Tus números de la suerte son 04, 13 y 29.

Sagitario

Es momento de expandir tus horizontes, apunta hacia lo alto y verás resultados. Tu suerte está en 12, 25 y 44.

Capricornio

Con tu perseverancia hoy disfrutarás de los frutos que has cosechado. Tus números de la buena fortuna son 01, 18 y 37.

Acuario

Es momento de abrazar tu originalidad y dar paso a lo nuevo. Tus números de la suerte son 02, 22 y 55.

Piscis

Podrás fluir como el agua y confiar en la corriente, hoy estarás lleno de magia. Tu suerte está en 03, 17 y 28.

