Los números de la suerte de tu signo del zodíaco hoy viernes 10 de abril
Descubre cuáles son tus números de la suerte y el mensaje que te envía el Universo durante la jornada de hoy viernes 10 de abril, según tu signo del zodíaco
Cada signo del zodíaco tiene un mensaje especial y determinados números de la suerte que los acompañarán durante la jornada de este viernes 10 de abril de 2026.
Descubre lo que te depara el futuro y cómo puedes ganar la lotería aprovechando los golpes de buena fortuna que te envía el Universo, según la astrología occidental.
Estos son tus números de la suerte, según tu signo del zodíaco
Aries
Es momento de romper con las reglas establecidas y atraer la buena fortuna a través de tu audacia. Tus números de la suerte son 07, 14 y 22.
Tauro
Llegó el momento de soltar el control y dejar que la vida te sorprenda, la estabilidad que deseas llegará pronto. Tus números son 06, 15 y 24.
Géminis
Tu palabra tiene poder creativo, debes decretar abundancia en voz alta y observar cómo se alinea tu entorno. Tus números 08, 20 y 27.
Cáncer
Escucha el susurro interno de tu intuición y déjate guiar por tus corazonadas. Tus números de la suerte son 11, 32 y 50.
Leo
Puedes brillar sin pedir permiso cuando ocupas tu luga en el centro de tu propia vida verás llegar la prosperidad. Tu suerte está en 05, 18 y 33.
Virgo
Aprende a confiar en el proceso y no te desesperes por querer resultados rápidos. Tus números de la suerte son 10, 16 y 36.
Libra
Puedes buscar el equilibrio entre dar y recibir, además de soltar el pasado. Tus números mágicos son 09, 21 y 30.
Escorpio
Transforma tus miedos en el combustible que te impulse a cambiar tu vida. Tus números de la suerte son 04, 13 y 29.
Sagitario
Es momento de expandir tus horizontes, apunta hacia lo alto y verás resultados. Tu suerte está en 12, 25 y 44.
Capricornio
Con tu perseverancia hoy disfrutarás de los frutos que has cosechado. Tus números de la buena fortuna son 01, 18 y 37.
Acuario
Es momento de abrazar tu originalidad y dar paso a lo nuevo. Tus números de la suerte son 02, 22 y 55.
Piscis
Podrás fluir como el agua y confiar en la corriente, hoy estarás lleno de magia. Tu suerte está en 03, 17 y 28.