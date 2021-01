FOTOS: ¿Sientes que tu pareja te engaña? ¡Conoce qué tan infieles son los signos zodiacales!

Si crees que hay posibilidad de engaño en tu relación, averigua qué tan infiel es cada uno de los signos zodiacales de acuerdo a los astros.

Aries:

Este signo se destaca por estar lleno de pasión, además, los impulsos y las aventuras están al 100%, por lo que los engaños hacia su pareja son inevitables.

Tauro:

Sin duda, es muy difícil que traicione, ya que es un signo muy leal y suele amar con todo su ser, sin embargo, si llega a engañar, será porque su corazón le pertenece a alguien más.

Géminis:

Suele tener conflictos porque la fidelidad no está en su diccionario, pero lo peor de todo, es que su traición puede estar dentro de su círculo más cercano, ya que no tienen control.

Cáncer:

Es muy emocional y busca al amor de su vida, por lo que su naturaleza no es el engaño. No le gusta romper corazones, pero si en algún momento llega a traicionar, no lo podrá ocultar y lo sabrás inmediatamente.

Leo:

Odia completamente la traición, le gusta amar a una sola persona, pues solo desea paz y estar siempre tranquilo consigo mismo y con los demás. No le gustan las complicaciones ni los dramas.

Virgo:

Cuidado con este signo zodiacal, es el gurú de engaño y la traición, tiene mucha experiencia y será casi imposible saber cuándo te está mintiendo. Tienen un corazón amplio, capaz de amar a más de uno a la vez.

Libra:

Este es otro signo zodiacal motivado por el engaño, es sumamente infiel y no dudará con traicionar a su pareja, sin embargo, jamás aceptará la responsabilidad de su infidelidad.

Escorpio:

Se enamora fácilmente, así que la infidelidad no está en sus planes, sobre todo porque se toma muy en serio la relación con su pareja.

Sagitario:

Si se le presenta la oportunidad, no lo dudará en ningún momento. Le encanta coquetear, salir con muchas personas y cambiar rápidamente de pareja, incluso, tiene lista de espera.

Capricornio:

No le preocupa la infidelidad, ya que si engaña no le afectará en lo absoluto, pues no se encariña, solo lo ve como algo físico. Es muy astuto para ocultar su traición.

Acuario:

Es muy egoísta y siempre termina enamorándose de la persona con la que engañó a su pareja. Para él la infidelidad es su debilidad.

Piscis:

Lo distingue su inteligencia y su capacidad para mover piezas. Es muy difícil que descubras su infidelidad, ya que te hace sentir que eres el único en su vida, cuando en realidad, está con alguien más. Te demuestra su amor y al otro día ya te está engañando con alguien más.