Estos son los amuletos para alejar las malas energías durante mercurio retrógrado 2026

El pasado 26 de febrero comenzó mercurio retrógrado, el cual trae varios cambios para algunos signos del zodiaco afectando a unos más que a otros, entre ellos; géminis, piscis y virgo. Así que si estas en busca de un amuleto que te ayude a pasar esta temporada alejado de las malas vibras o simplemente buscas protección te aconsejamos llevar contigo algunos de los siguientes objetos.

Amuletos para alejar las malas vibras y atraer la buena energía durante mercurio retrógrado

Cristales de protección: Este tipo de objetos son perfectos ya que gracias a que los puedes llevar a cualquier lado, desde el bolsillo de tu pantalón hasta tu monedero. Algunas de las piedras o cristales que puedes llevar siempre contigo son: Obsidiana, ojo de tigre, turmalina negra, amatista o algún tipo de cuarzo.

Las piedras son ideales para protegerte debido a que absorben las malas energías o vibras, además te protegen contra las envidias y hasta calman la ansiedad.

Símbolos de protección: Entre los más conocidos se encuentran el ojo turco, la mano de Fátima, nudo de bruja y las herraduras. Estos amuletos son ideales para dejarlos fijos en tu hogar, negocio o trabajo; sin embargo también los puedes portar en collares, pulseras o ropa.

¿Cómo te protegen los símbolos ancestrales? Son usados a menudo para combatir el mal de ojo, la envidia y sobre todo alejar la mala suerte, así como evitar las malas influencias.

Amuletos caseros: Si prefieres lo natural te sugerimos los amuletos que tu mismo puedes crear en casa, por ejemplo; hojas de la planta ruda, sal, hilo rojo, tomillo, romero, lentejas y canela. Puedes poner todos esos objetos en un pequeño alhajero para dejarlo en tu hogar o bien ponerlos en un pequeño saco de tela roja para tener más protección.

¿Cómo evitar las repercusiones de mercurio retrógrado?

Mercurio retrógrado afecta en torno a temas de comunicación lo que puede generar malentendidos, pero también es una temporada en la que regresan temas del pasado los cuales debes de cerrar definitivamente o bien soluciones los pendientes.

Para evitar las repercusiones de mercurio retrógrado debes pensar con la cabeza fría y reflexionar aquellas decisiones que debes de tomar. Llevar un amuleto siempre contigo evitará las malas energías y te ayudará a encontrar la calma.