Estos son los amuletos para alejar las malas energías durante mercurio retrógrado 2026

¿En busca de un amuleto para llevar siempre en tu bolsillo? Con estos objetos puedes contrarrestar a mercurio retrogrado.

amuletos para alejar las malas energias
|Crédito: Pixabay

Escrito por: Vanesa Olmos

El pasado 26 de febrero comenzó mercurio retrógrado, el cual trae varios cambios para algunos signos del zodiaco afectando a unos más que a otros, entre ellos; géminis, piscis y virgo. Así que si estas en busca de un amuleto que te ayude a pasar esta temporada alejado de las malas vibras o simplemente buscas protección te aconsejamos llevar contigo algunos de los siguientes objetos.

Amuletos para alejar las malas vibras y atraer la buena energía durante mercurio retrógrado

Cristales de protección: Este tipo de objetos son perfectos ya que gracias a que los puedes llevar a cualquier lado, desde el bolsillo de tu pantalón hasta tu monedero. Algunas de las piedras o cristales que puedes llevar siempre contigo son: Obsidiana, ojo de tigre, turmalina negra, amatista o algún tipo de cuarzo.

Las piedras son ideales para protegerte debido a que absorben las malas energías o vibras, además te protegen contra las envidias y hasta calman la ansiedad.

Símbolos de protección: Entre los más conocidos se encuentran el ojo turco, la mano de Fátima, nudo de bruja y las herraduras. Estos amuletos son ideales para dejarlos fijos en tu hogar, negocio o trabajo; sin embargo también los puedes portar en collares, pulseras o ropa.

¿Cómo te protegen los símbolos ancestrales? Son usados a menudo para combatir el mal de ojo, la envidia y sobre todo alejar la mala suerte, así como evitar las malas influencias.

Amuletos caseros: Si prefieres lo natural te sugerimos los amuletos que tu mismo puedes crear en casa, por ejemplo; hojas de la planta ruda, sal, hilo rojo, tomillo, romero, lentejas y canela. Puedes poner todos esos objetos en un pequeño alhajero para dejarlo en tu hogar o bien ponerlos en un pequeño saco de tela roja para tener más protección.

¿Cómo evitar las repercusiones de mercurio retrógrado?

Mercurio retrógrado afecta en torno a temas de comunicación lo que puede generar malentendidos, pero también es una temporada en la que regresan temas del pasado los cuales debes de cerrar definitivamente o bien soluciones los pendientes.

Para evitar las repercusiones de mercurio retrógrado debes pensar con la cabeza fría y reflexionar aquellas decisiones que debes de tomar. Llevar un amuleto siempre contigo evitará las malas energías y te ayudará a encontrar la calma.

