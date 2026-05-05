¿Qué significa el portal 5/5 y cómo aprovechar su energía hoy 5 de mayo?

¿Crees en el poder de la manifestación? Si la respuesta es afirmativa, este 5 de mayo debes conocer el significado del portal 5/5 y cómo puedes usarlo a tu favor. Esta es una fecha muy importante y llena de oportunidades a nivel energético, ¡aprovéchala!

Qué es el portal 5/5

El llamado portal 5/5 se considera un día de oportunidad para manifestar nuestros deseos y aspiraciones, además de recibir nuevos ciclos. Este portal energético ocurre una vez cada año en el mismo día (el día 5 del mes 5), por lo que puedes prepararte con anticipación para determinar cómo lo aprovecharás.

En la numerología, el 5 se rige por el planeta Mercurio, que se relaciona con la curiosidad, libertad y versatilidad; esto, de acuerdo con la autora especializada Lindsey Mack para la revista People. El portal es una oportunidad para hallar propósitos auténticos en nosotros y seguir la creatividad en nuestras vidas.

Cabe mencionar también que el portal 5/5 se relaciona con los denominados números ángeles; es decir, cuando los dígitos se repiten, como en el 111 o 444.

Cómo aprovechar la energía del portal 5/5

Según el portal especializado en astrología y esoterismo Moonfall Metaphysical, puedes hacer un ritual de manifestación para aprovechar la energía del portal 5/5. Para empezar, hay que establecer a conciencia tus deseos y metas con preguntas como las siguientes.



"¿Qué quiero cambiar?". Esto aplica en todas las áreas de tu vida, como relaciones afectivas, trabajo o crecimiento personal.

"¿Qué cosas estoy listo para dejar atrás?"

"Para mí, ¿cómo se ve la libertad?"

Una idea para manifestar es realizando un pequeño ritual con velas. Puedes encender una de color verde para el crecimiento y la estabilidad, dorada para el éxito y blanca para la claridad; escribe una palabra clave sobre la vela. Es importante visualizar tu intención creciendo poco a poco y desarrollándose, no surgiendo de la nada.

Otra idea es escribir una intención en un pedazo de papel y doblarlo 5 veces, en este portal 5/5. Sostén el papel entre tus manos y di: "En este día del número 5, me alineo con mi camino más alto. Recibo el cambio con valentía y confianza en lo que se desenvuelve. Estoy listo para recibir, para crecer y evolucionar". Al final, coloca el papel debajo de tu almohada o entiérralo en tu jardín.

