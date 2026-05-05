¿Qué significa el portal 5/5 y cómo aprovechar su energía hoy 5 de mayo?
Te explicamos qué significa el portal 5/5 y te compartimos un par de rituales de manifestación que puedes hacer para aprovechar su energía al máximo.
¿Crees en el poder de la manifestación? Si la respuesta es afirmativa, este 5 de mayo debes conocer el significado del portal 5/5 y cómo puedes usarlo a tu favor. Esta es una fecha muy importante y llena de oportunidades a nivel energético, ¡aprovéchala!
Qué es el portal 5/5
El llamado portal 5/5 se considera un día de oportunidad para manifestar nuestros deseos y aspiraciones, además de recibir nuevos ciclos. Este portal energético ocurre una vez cada año en el mismo día (el día 5 del mes 5), por lo que puedes prepararte con anticipación para determinar cómo lo aprovecharás.
En la numerología, el 5 se rige por el planeta Mercurio, que se relaciona con la curiosidad, libertad y versatilidad; esto, de acuerdo con la autora especializada Lindsey Mack para la revista People. El portal es una oportunidad para hallar propósitos auténticos en nosotros y seguir la creatividad en nuestras vidas.
Cabe mencionar también que el portal 5/5 se relaciona con los denominados números ángeles; es decir, cuando los dígitos se repiten, como en el 111 o 444.
Cómo aprovechar la energía del portal 5/5
Según el portal especializado en astrología y esoterismo Moonfall Metaphysical, puedes hacer un ritual de manifestación para aprovechar la energía del portal 5/5. Para empezar, hay que establecer a conciencia tus deseos y metas con preguntas como las siguientes.
- "¿Qué quiero cambiar?". Esto aplica en todas las áreas de tu vida, como relaciones afectivas, trabajo o crecimiento personal.
- "¿Qué cosas estoy listo para dejar atrás?"
- "Para mí, ¿cómo se ve la libertad?"
Una idea para manifestar es realizando un pequeño ritual con velas. Puedes encender una de color verde para el crecimiento y la estabilidad, dorada para el éxito y blanca para la claridad; escribe una palabra clave sobre la vela. Es importante visualizar tu intención creciendo poco a poco y desarrollándose, no surgiendo de la nada.
Otra idea es escribir una intención en un pedazo de papel y doblarlo 5 veces, en este portal 5/5. Sostén el papel entre tus manos y di: "En este día del número 5, me alineo con mi camino más alto. Recibo el cambio con valentía y confianza en lo que se desenvuelve. Estoy listo para recibir, para crecer y evolucionar". Al final, coloca el papel debajo de tu almohada o entiérralo en tu jardín.