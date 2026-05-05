Despídete del mueble de TV: esta es la alternativa en tendencia

El televisor es uno de los electrodomésticos más utilizados en la actualidad per una vez que se coloca en un sitio pues es difícil de poder moverlo de un lugar a otro. Es por esto que ha surgido una nueva alternativa que ofrece comodidad, versatilidad y un uso dinámico.

Así es que han surgidos los soportes de TV con ruedas que reemplazan al clásico soporte fijo. Es una estructura móvil que permite poder mover el televisor de un lado al otro sin peligros.

¿Cómo son los soportes de TV con ruedas?

Los soportes en cuestión constan de una base con ruedas que incluyen frenos y una estructura vertical donde se fija el televisor. Hay modelos que cuentan con consolas, decodificadores o parlantes por lo que es una gran solución.

Por medio de las redes sociales es que los usuarios de X lo han recomendado con una contundente frase que manifiesta que es una manera de evitar tener varios televisores y puedes mover uno solo de acuerdo a tus gustos.

Así es que este objeto se ajusta a las necesidades actuales como la de tener espacios más flexibles, menos instalaciones permanentes y mayor aprovechamiento de cada objeto.

Este soporte es muy útil.|X

Las ventajas de estos soportes son:

No requieren instalación: no es necesario hacer perforaciones en paredes.

Movilidad total: puedes llevar el TV del living al dormitorio o incluso a un patio.

Versatilidad: se adaptan a distintos usos.

Altura regulable

Estabilidad de la base

Ahorro: reemplazan la necesidad de tener más de un televisor.



Factores a tener en cuenta a la hora de elegir un soporte:

Qué tener en cuenta antes de comprar uno Antes de elegir un soporte con ruedas, conviene revisar algunos puntos clave: Compatibilidad VESA del televisor Peso máximo soportado Calidad de las ruedas (idealmente con freno)

Esta es la nueva tendencia en cuanto a los soportes de televisión debido a que permite una mayor movilidad.