Lavar los trastes puede ser un momento de relajación para algunas personas, mientras que para otras es un sufrimiento realizar esta actividad. Pero lo que muy pocos saben es que la esponja de cocina es un nido de bacterias, por lo que en este 2026 hay un material más saludable que reemplaza por completo a la tradicional. Conoce la otra alternativa para poner en la encimera: no es mármol ni granito.

La esponja de luffa es la gran alternativa para suplir a la tradicional, ya que esta herramienta de la cocina es biodegradable. De acuerdo con un artículo del portal Cero Residuo, esta opción es similar a la convencional, pues solo basta con humedecerlo y aplicar jabón para comenzar a arrancar los residuos de comida o grasa, como lo es el método del hielo en el asador.

El material que reemplaza por completo la esponja de cocina para lavar los trastes: es más saludable|Pinterest

La luffa tiene grandes beneficios en la cocina, pues eliminará la suciedad en un dos por tres sin rayar los trastes, que es uno de los puntos más importantes. No obstante, es preciso mencionar que durante los primeros días el producto puede ser duro y áspero, pero conforme al agua y uso será más fácil su modo de empleo.

Lo mejor de todo de la esponja de luffa es que tiene un periodo de vida largo, ya que es útil entre 5 y 6 meses y será hasta entonces que deberás cambiarla por una nueva.

Las contras de utilizar esponja para lavar trastes

Las esponjas se utilizan para limpiar los trastes, pero ello no es muy saludable. De acuerdo con un estudio de Markus Egert, microbiólogo de la Universidad de Furtwangen de Alemania, esta herramienta de cocina es un nido de bacterias, las cuales se llegan a concentrar hasta 54 mil millones por centímetro cuadrado.

Lo anterior ocurre debido a que la esponja tiene varias porosidades, donde los microbios se esconden y se desarrollan. Ello podría enfermar a personas con sistemas inmunitarios débiles, ancianos y niños. No obstante, la mayoría de las esponjas no causan enfermedades, sino malos olores.