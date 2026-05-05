La primavera está en su punto máximo, lo que quiere decir que al llegar mayo de 2026 veremos cambios en las tendencias, incluyendo los tonos de labial que dominarán durante las prózimas semanas.

Los expertos en moda apuntan a que se buscará un equilibrio entre la nostalgia de los noventa y la frescura tecnológica de texturas ultraligeras. Ya no se trata de solo dar color, sino de proyectar una imagen de salud y bienestar.

Una de las tendencias más importantes se encamina hacia los "labios jugosos" y las terminaciones satinadaz, para dejar atrás de manera oficial al mate extremo.

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Los 7 tonos de labial que dominan mayo 2026

Rojo cereza vibrante

Es el rey indiscutible. A diferencia de los rojos oscuros de invierno, este cereza tiene un subtono azulado que hará ver tus dientes más blancos y aportará vitalidad instantánea.

Labios rojo cereza|Pinterest

Rosa malva

Este color se reinventa hacia una versión más empolvada. Es el tono ideal para el diario, ya que imita el color natural de los labios. La clave es aplicarlo sin delineador.

Labios rosa malva con brillo|Pinterest

Marrón cacao glaseado

Está inspirado en la estética latte makeup, un marrón profundo que también es sofisticado y elegante, ideal para un look de noche.

Labios marrón cacao glaseado|Pinterest

Nude caramelo cálido

Es un tono que abraza los subtonos amarillos y naranjas. Es el complemento perfecto para las pieles bronceadas y por los primeros soles de mayo.

Rojo tomate

Para las amantes del color puro, este aportará la energía necesaria para los días de calor, ofreciendo la intensidad del pigmento, pero con una sensación de labios aterciopelados y cómodos.

Labios rojo tomate|Pinterest

Nude rosado orgánico

No es un beige aburrido, se trata de un rosa con algunos toques de melocotón. Busca la transparencia y la tendencia apunta a que debe verse como un bálsamo con color que prioriza la hidratación.

Bordó translúcido

Los labios mordidos continúan en tendencia y este tono vino debe aplicarse al centro y después ser difuminado hacia afuera para dar este efecto de comer moras.

