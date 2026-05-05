5 tendencias para lograr sombra en el jardín o terraza

La primavera-verano nos lleva a que necesitemos de la sombra para poder cubrirnos del sol. Así también se puede disfrutar por más tiempo de espacios como el jardín o la terraza.

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Hay soluciones prácticas que puedes llevar a cabo ya que son fáciles de aplicar. Puedes optar por alternativas clásicas o modernas que permiten disfrutar del tiempo al aire libre.

¿Cuáles son las alternativas para lograr sombra?

Las velas tensadas siguen siendo tendencia

Esta es una opción ligera, elegante y versátil que puede ser colocada en jardines y terrazas. La instalación consiste en anclar la tela a las paredes, postes o árboles. Permiten el paso del sol y dejan pasar el aire.

Las pérgolas bioclimáticas están de moda

Luego tenemos esta opción que es muy popular. Son lamas de aluminio presentes en la zona superior que pueden regularse como desees. Vas a poder regular la entrada de sol, la ventilación e incluso la lluvia. Muchas incluyen iluminación LED o sensores automáticos para ir abriéndose o cerrándose solas.

Oasis verde y fresco con plantas trepadoras

Esta es una gran opción para algo más natural ya que las plantas trepadoras son bonitas y sostenibles. Puedes optar por la buganvilla, el jazmín o la hiedra, entre otras especies, pueden cubrir pérgolas o muros para convertir jardines y terrazas en un oasis verde. Ellas ayudan a reducir la temperatura para crear un ambiente fresco.

Árboles estratégicamente colocados, una idea para hacer sombra en jardines y terrazas

Un árbol colocado estratégicamente ayudará a crear sombra. Una buena opción son los de hoja caduca ya que protegen del sol en la primavera-verano y lo dejan pasar en otoño-invierno. Además, aportan vida y elevan la estética de cualquier espacio.

Un árbol es una buena opción.

Con una sombrilla XL tendrás sombra

Esta sombrilla es un clásico que hará obtener sombra y es muy flexible. Las puedes mover, abrir o cerrar según las necesidades. En la actualidad, hay modelos con brazos laterales, bases giratorias y tejidos resistentes a los rayos UV.