Conoce qué significa sentir la presencia de un muerto

El significado detrás de sentir la presencia de una persona fallecida puede variar según las creencias de cada individuo y la forma en que interpreta esta experiencia. Para algunas personas, esta sensación aparece durante momentos de duelo, nostalgia o cuando existe un fuerte vínculo emocional con quien ya no está.

Noticias Aguascalientes del 16 de julio 2026

Mientras algunas explicaciones lo relacionan con la memoria y el proceso de adaptación tras una pérdida, otras corrientes espirituales consideran que podría representar una conexión energética o una señal de acompañamiento.

¿Qué significa sentir la presencia de un ser querido fallecido?

El significado de sentir la presencia de un muerto, según la espiritualidad, está relacionado con la creencia de que existe una conexión entre el mundo físico y el mundo espiritual. Para algunas personas, esta sensación puede interpretarse como una señal de acompañamiento, protección o una forma en la que un ser querido fallecido intenta trasmitir un mensaje.

Dentro de las distintas creencias espirituales, se considera que después de la muerte la energía o esencia de una persona puede permanecer cerca de quienes tuvieron un vínculo importante con ella. Por esta razón, alguna personas interpretan sensaciones como percibir una presencia, escuchar una voz conocida, sentir un aroma familiar o tener sueños recurrentes como posibles formas de conexión.

También se cree que estas experiencias pueden aparecer en momentos de cambio, tristeza o cuando se necesita apoyo emocional. La psicología explica que, sentir la presencia de alguien que ya no está físicamente puede representar consuelo, amor y la continuidad de un lazo afectivo que permanece a través del tiempo.

Aunque estas interpretaciones pertenecen al ámbito espiritual y varía según cada cultura, muchas personas encuentran en ellas una manera de procesar la pérdida y mantener vivo el recuerdo de quienes fallecieron. Para quienes han vivido esta experiencia, puede convertirse en un momento cargado de significado personal y emocional.