La última publicación del hijo de Aylín Mujica, antes de su supuesta muerte a los 31 años

Este viernes 17 de julio se reportó la muerte de Mauro Menéndez, hijo mayor de Aylín Mujica. La actriz no ha dado ninguna confirmación de la noticia, pero en las redes sociales de Mauro ya han comenzado a aparecer los mensajes de luto y condolencias.

El joven de 31 años encontró su pasión en la música y su cuenta de Instagram muestra su vida como DJ. La última publicación que hizo fue del 7 de julio. Se trató de un carrusel de imágenes donde se le ve trabajando en su música dentro de un estudio de grabación. "Real music >", dice la descripción.

"Descansa en paz", "vuela alto, leyenda" y "te extrañaremos" son algunos de los comentarios que pueden leerse. "Nunca te olvidaré, gracias por los más grandes recuerdos y estar a mi lado", escribió la cantante Lana Scolaro.

Con el nombre artístico de Maahez, reúne más de 38 mil seguidores en Instagram y más de 188 mil oyentes mensuales en Spotify. Tenía presentaciones por diversos destinos de Estados Unidos como DJ, entre ellos Nueva York, Orlando (Florida) y diversas ciudades de California; también participó en eventos satélite del festival Coachella. Colaboró con artistas como Hugel, John Elle y Jenn Morel.

De qué habría muerto el hijo de Aylín Mujica

La periodista Mandy Fridmann, a través de su sitio Las Top News, fue quien reportó el fallecimiento de Mauro Menéndez. En la publicación se precisa que, según fuentes anónimas allegadas a la familia, el hijo mayor de Aylín Mujica habría estado enfermo de neumonía y viajó a Barbados para un evento. "Todo indica que habría sufrido un infarto", aseguró la comunicadora.

La actriz cubana se encontraba en Colombia por motivos de trabajo cuando le llegó la noticia del fallecimiento. Según la información más reciente que se compartió, Aylín ya había viajado a Barbados para seguir con los tramites necesarios tras el deceso de Mauro Menéndez.