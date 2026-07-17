4 ideas para maquillar las cejas que iluminan el rostro y rejuvenecen después de los 60

Con el paso de los años es normal que las cejas pierdan densidad, se vuelvan más finas o aparezcan pequeños espacios sin vello. Sin embargo, esto no significa que deban dibujarse de forma intensa. De hecho, los acabados naturales son los que más favorecen a partir de los 60.

El secreto está en crear una ceja con volumen, definida sin exceso y ligeramente elevada. Con unos cuantos productos y la técnica correcta es posible iluminar el rostro, abrir la mirada y conseguir un efecto rejuvenecedor inmediato. Te explicamos el paso a paso para que las adoptes en tu rutina diaria.

Las mejores técnicas para maquillar las cejas y que luzcan más favorecedoras después de los 60

Estos son los trucos de maquillaje que ayudan a suavizar las facciones y aportar frescura al rostro.



Dibuja pequeños trazos que imiten el vello. Olvídate de rellenar toda la ceja con un solo bloque de color. Lo más favorecedor es utilizar un lápiz de punta ultrafina o un plumín para crear pequeños trazos que simulen el crecimiento natural del pelo. Peina primero los vellos hacia arriba y después rellena únicamente las zonas donde haya calvitas, siguiendo siempre una dirección ascendente. El resultado es una ceja más poblada, ligera y con un discreto efecto lifting.

Rellena con sombra para un acabado natural. Si buscas un maquillaje suave, cambia los lápices muy pigmentados por una sombra mate aplicada con un pincel biselado. Elige un tono igual o ligeramente más claro que el color de tu cabello y concentra el producto únicamente en el interior de la ceja. De acuerdo con la Revista Clara, este acabado difuminado evita que las facciones se vean endurecidas y aporta un aspecto mucho más fresco que las pomadas o los delineados muy marcados. Ilumina el arco de la ceja. Un pequeño punto de luz puede hacer una gran diferencia en la expresión del rostro. Aplica una línea muy fina de corrector luminoso o un iluminador de acabado satinado justo debajo del arco de la ceja y difumínalo cuidadosamente. Este truco ayuda a elevar visualmente el párpado, aporta amplitud a la mirada y crea un efecto de rostro más descansado.

4 ideas para maquillar las cejas que iluminan el rostro y rejuvenecen después de los 60|Canva Fija los pelitos con un gel transparente. El último paso consiste en aplicar un gel fijador transparente o con un ligero toque de color para mantener cada pelo en su lugar durante todo el día. Cepilla las cejas hacia arriba y ligeramente hacia el exterior, de acuerdo con SerZen, ayuda a conseguir un efecto similar al laminado, pero mucho más natural. Además de aportar volumen, esta técnica abre visualmente los ojos y da mayor estructura al rostro.

Errores que conviene evitar después de los 60 al momento de maquillar las cejas

Algunas técnicas que estuvieron de moda hace años pueden endurecer las facciones y sumar edad visualmente. Los expertos aconsejan evitar estos hábitos a toda costa:

