3 opciones para reciclar tu toga y birrete de graduación después de la ceremonia

Dentro de cada ciclo escolar, la graduación marca el cierre de una etapa marcado por las togas y los birretes, pero si te preguntas qué hacer con estas prendas después del festejo, aquí te contamos sobre 3 ideas de reciclaje sencillas y elegantes para darle una segunda vida a este atuendo tan importante.

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Después de la fiesta y las fotografías, la toga y el birrete pueden tener una segunda vida, desde convertirse en un recuerdo decorativo hasta reutilizar la tela para un bolso o futuros proyectos escolares. Si quieres brindarle una segunda oportunidad, aquí te dejamos 3 ideas imperdibles

Tote bag con tela de toga

La tela de la toga puede convertirse en una tote bag reutilizable, perfecta para el día a día, pues este tipo de atuendos suele estar confeccionado con telas ligeras pero resistentes; además, su tono comúnmente negro la vuelve una opción ideal para toda ocasión.

Tote bag con tela de toga|Imagenn generada con IA

Peluche de graduación, toga y birrete a escala

La toga y birrete de tu graduación pueden convertirse en un recuerdo para toda la vida de manera sencilla y práctica, al reutilizar sus materiales para confeccionar unos similares a escala para un pequeño oso que puedes colocar dentro de una repisa, para preservar.

Peluche de graduación, toga y birrete a escala |Imagen generada con IA

Organizador o caja de recuerdos

Puedes reutilizar la tela de tu toga para forrar una pequeña caja y crear un bonito alhajero o caja de recuerdos donde puedas guardar una copia de tu diploma, o hasta la borla del birrete, así como reconocimientos y papeles que avalen tu trayectoria escolar con el paso del tiempo.

Organizador o caja de recuerdos|Imagen generada con IA

Si después de las celebraciones y los fuegos no sabes qué hacer con tu toga y birrete, toma en cuenta algunas de estas ideas para darle una segunda vida, preservar tus recuerdos y contribuir al cuidado del medio ambiente.