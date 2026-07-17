Las tapas de ollas, sartenes y recipientes suelen convertirse en uno de los objetos más difíciles de organizar y guardar dentro de la cocina, donde con estas 6 ideas podrás reemplazar las clásicas tazas colgadas. Por lo anterior, traemos para ti estas 5 opciones de almacenamiento de este tipo de objetos para ahorrar espacio en esta área del hogar.

Uno de los principios del diseño funcional consiste en aprovechar el espacio vertical y facilitar el acceso a los utensilios de uso diario, como lo son las cucharas y tenedores viejos, las cuales puedes convertir en decoraciones para el jardín. Es por ello que los expertos coinciden en que sustituir los métodos tradicionales por sistemas específicos mejora el almacenamiento y reduce el tiempo dedicado a buscar cada una de las piezas.

Las ideas para reemplazar almacenamiento de tapas

1. Organizador vertical ajustable: Es ideal para el gabinete, ya que mantiene cada tapa en posición independiente, evita golpes entre ellas y permite retirarlas sin mover las demás. Asimismo, al permanecer en posición vertical, disminuye el riesgo de rayar superficies de vidrio o acero inoxidable.

Cómo reemplazar el clásico almacenamiento de tapas con estas 5 ideas que ahorran espacio|IA

2. Divisores metálicos: Estos separadores tienen compartimentos donde cada tapa permanece ordenada junto con la olla correspondiente. Los cajones de extracción completa ofrecen una mejor visibilidad que los gabinetes convencionales y permiten aprovechar prácticamente toda la profundidad del mueble.

3. Organizadores extraíbles tipo canastilla: Este sistema deslizable acerca las tapas hacia las personas y evita tener que introducir el brazo hasta el fondo del gabinete.

4. Racks instalados: Estos soportes permiten almacenar varias tapas sin ocupar espacio adicional dentro de los estantes principales. Esta es una de las opciones más eficientes para aumentar la capacidad de almacenamiento en cocinas pequeñas.

5. Organizador expandible para tapas: Es un accesorio que ajusta su longitud según el espacio disponible. Este tipo de sistema permite almacenar recipientes y tapas en un mismo módulo sin necesidad de apilarlos.