Qué es stellium en Aries y por qué es peor que Mercurio Retrógrado

En la astrología occidental, un stellium en Aries ocurre cuando tres o más planetas se encuentran agrupados en este signo del zodíaco. Puede ser en una carta astral, o bien en un evento planetario, al igual que Mercurio Retrógrado.

Ahora mismo y durante varios días de abril de 2026 se registra un stellium en Aries que para muchos aficionados de la astrología tiene un significado fuerte, ya que este es el primer signo del zodíaco, pertenece al elemento fuego y se caracteriza por su impulsividad.

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Qué y cuándo es el stellium en Aries

El también llamado estelio es una concentración planetaria que tendrá su próximo punto máximo en Aries el 17 de abril de 2026, cuando siete cuerpos celestes se agrupen en el signo del carnero.

Para muchos este es un evento histórico ya que es poco común que se registre. De hecho se calcula que un ciclo inicia cada 36 años, por lo que para algunos representa un símbolo de renovación.

El stellium en Aries puede aparecer en un evento planetario o en la carta astral|Pexels: Gabriela Hughes

Los cuerpos celestes que entrarán en Aries durante los próximos días son el Sol, la Luna, Mercurio, Marte, Saturno y Neptuno. Cada uno con una energía única que activará distintas cosas a nivel energético y espiritual, como la identidad, los inicios, las emociones, el deseo, los límites, la intuición y los sueños.

Lo que se puede esperar del stellium en Aries es una energía impulsiva que nos forza a iniciar una nueva etapa en nuestras vidas, aunque esto también tiene aspectos negativos ya que podríamos experimentar irritabilidad y poca paciencia, así como discusiones que crezcan rápidamente.

¿Por qué el stellium en Aries es peor que Mercurio Retrógrado?

Para ciertos amantes de la astrología occidental, el stellium en Aries es más poderoso que Mercurio Retrógrado y se considera "peor" debido a su magnitud y durabilidad, además de que representa un cambio estructural en la vida de las personas.

El stellium en Aries es considerado peor que Mercurio Retrógrado por su magnitud|Pexels: Pavel Danilyuk

Por su parte, la retrogradación de Mercurio se asocia más con los problemas de comunicación y las fallas tecnológicas, mientras el estelio en un signo de fuego puede provocar riñas y discusiones importantes.