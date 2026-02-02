Ritual para que puedas dormir y descansar mejor por las noches

En muchas ocasiones, las personas buscan todo tipo de remedios, soluciones o rutinas para tener un mejor descanso. En algunas ocasiones, se busca un ritual para estar más relajado y poder dormir de mejor forma para tener la energía necesaria para su día a día.

Y es que, con el estrés del día o el movimiento, son muchas las personas que necesitan darse un respiro para lograr despejar la mente, muchas veces es recomendable cenar con calma o dejar las pantallas para disfrutar del momento y poder dormir de forma correcta.

¿Cuál es el ritual para dormir y descansar bien?

Algunos expertos han recomendado que se manden señales al cerebro con el fin de buscar y hacerle entender que el día ha concluido, es decir se debe de tener un ritual para preparar la mente para un óptimo descanso y poder tener un sueño que realmente sea reparador en todos los sentidos.

Es recomendable apagar las luces, ponerse la pijama y usar el celular en medida de lo posible, lo mismo sucede con las pantallas, esto se debe a que la luz azul interfiere con la producción de melatonina, sustancia que ayuda al cuerpo a regular el sueño. Otra opción es hacer algunos estiramientos, ejercicios de respiración, los cuales te van a ayudar a liberar tensiones.

Los ejercicios de respiración suelen ser muy efectivos, estos son inhalar por la nariz contando cuatro segundos, exhala por la boca contando seis.

Además, es recomendable que antes de descansar se descargue la mente, poder escribir pendientes ayuda a liberar la mente. Es decir que hacer una lista pequeña con recordatorios que tienes para el siguiente día, lo que manda un mensaje claro de que la jornada ha terminado, según los consejos de American Psychological Association.

Finalmente, tienes que agradecer por el día que acabas de tener, sin importar si fue complicado, ya que tener un buen descanso siempre va a ser una prioridad, pero se debe de mandar las señales adecuadas al cuerpo.

