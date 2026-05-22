Qué es la Regla 3-3-3, el nuevo método para construir increíbles looks

A la hora de vestir pueden surgir una gran cantidad de preguntas de cómo combinar las prendas. De esta manera es que tenemos un truco que se ha viralizado para tener unos looks increíbles.

Estamos hablando de la regla 3-3-3 para vestir bien que consiste en tener tres prendas de arriba, tres de abajo y tres pares de zapatos distintos. Muy bien elegidas todas, para que, al combinarlas, hagas magia y puedas crear hasta 15 looks totalmente diferentes, que marcan tendencia y que reforzarán tu estilo, haciéndote sentir bien y viéndote impecable.

¿Cómo se lleva a cabo la regla 3-3-3?

A la regla 3-3-3 que nos marcan el estilo de vestir, tenemos que agregar un toque de complementos o maquillaje. En este sentido, y dado que estamos en temperaturas cálidas, te vamos a proponer ideas para esta temporada, pero también ideas más básicas a las que recurrir durante todo el año.

Ten cuenta lo siguiente, pero por supuesto puedes elegir de la manera que más te guste para combinar.

Partes de arriba:

Camisa, Blazer y Jersey son quizá las 3 prendas básicas de cualquier look durante todo el año.

En verano: camiseta básica blanca, chaqueta ligera y un top o chaleco.

La ropa vieja se puede reciclar fácilmente.|(ESPECIAL/GROK AI/CANVA)

Partes de abajo:

Vaquero, pantalón de vestir, falda satinada o vestido.

Ajusta el tejido y el largo de las prendas a tu época más veraniega.

Calzado en la regla de 3-3-3 para vestir bien

Unos mocasines o manoletinas, unas zapatillas y unos zapatos de tacón o sandalias.

Es decir que consiste en elegir tres partes de arriba, tres partes de abajo y tres pares de zapatos. Con solo nueve piezas bien escogidas se pueden construir hasta 27 combinaciones distintas, siempre que todo combine entre sí. Es una forma de tener una especie de armario cápsula inteligente que demuestra que el problema no es la falta de ropa, sino la falta de estrategia.