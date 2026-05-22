6 ideas de invitaciones de Bluey para fiestas infantiles; son hermosas, fáciles de crear e innovadoras

Bluey hoy en día es una de las series animadas para niños que más impacto ha tenido. Muchos padres han decidido integrar capítulos en el día a día de los pequeños debido a que la caricatura toca temas muy importantes, es por eso que en esta ocasión te presentamos 6 ideas para que implementes el diseño de Bluey en las invitaciones de las próximas fiestas infantiles que organices.

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Invitaciones de Bluey para fiestas infantiles

Sin duda alguna la mejor manera de complementar la tematización de una fiesta es añadiendo el mismo diseño a las invitaciones. Hoy en día hay diversas plantillas que puedes imprimir por lo que en esta ocasión te presentamos 6 diseños diferentes de Bluey que seguro los niños y todos tus invitados amarán.

Bluey: Invitación en color azul cielo y rosa

Bluey es una caricatura para niñas y niños por lo que el color de las invitaciones puede ser en tono azul y rosa. Esta idea consiste en plantillas que digan “Este episodio de Bluey se llama” en el que tú colocarás el nombre del o la festejada. En la parte inferior colocarás datos de la fiesta con la fecha, lugar y hora.

Invitaciones de Bluey|Crédito: Pinterest

Bluey: Invitación morada y azul marino

Esta idea consiste en invitaciones en color morado y azul marino. La primera tendrá un formato diferente ya que dirá “Acompáñame a celebrar mi cumpleaños” en el centro. Por otro lado, la invitación azul marino tendrá otro diseño de los personajes aunque mantendrá la esencia de cumpleaños.

Diseños de invitaciones de Bluey|Crédito: Pinterest

Bluey: Invitación rosa y blanca

Estas invitaciones tienen un formato distinto ya que una tiene la base que dice “Te esperamos el día, a las, en” solo para que llenes con la información y listo mientras que la invitación blanca dice "¡Te invito a mi cumple!" Y hay un cuadro azul pa poner los datos del evento. El blanco es una opción muy neutral para cualquier fiesta infantil, ya sea para un niño o niña.

invitaciones de Bluey rosa y blanca|Crédito: Pinterest

¿Cómo imprimir las invitaciones?

Si bien hoy en día muchas invitaciones se envían de manera digital a los invitados también puedes regresar a la época tradicional e imprimirlas en papel grueso. Incluso puedes decorarlas con pedrería o listones y guardar en sobres personalizados para cada persona.