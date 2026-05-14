¡Votaciones abiertas! Elige a tu influencer favorito para formar parte de MasterChef 24/7
Los creadores de contenido comenzaron la experiencia de MasterChef 2026
El reto de MasterChef 24/7 y TikTok ya comenzó y uno de los 13 creadores de contenido se podrá convertir en el primer integrante confirmado del reality culinario. Las votaciones para elegir al influencer favorito ya están abiertas y el público tendrá la decisión. Aquí te damos todos los detalles para apoyar a tu preferido.
Los influencers entraron la tarde de este jueves 14 de mayo a las instalaciones del Mundo de MasterChef 24/7. Por un día completo vivirán una innovadora experiencia en la que deberán enfrentarse a retos y diversas actividades, pero también tendrán clases de cocina de los maestros del fuego: Isabel Carvajal, Édgar Núñez, Diego Niño y Lili Cuéllar.
Enlace oficial para votar por tu influencer favorito en MasterChef 24/7
Para elegir al o los influencers favoritos se debe ingresar al enlace: www.tvazteca.com/aztecauno/masterchefvota. En la página oficial se proporcionan 10 votos totales para repartir. Al terminar las votaciones, el creador de contendio que tenga más votos será quien ingrese al Mundo de MasterChef 24/7 y se convierta en el primer integrante confirmado.
La transmisión en vivo se puede seguir en la cuenta oficial de MasterChef 24/7 en TikTok: @masterchefmx.
Estos son los 13 creadores de contenido se anotaron para vivir este apasionante reto de cocina:
- Mariana Ávila
- Susy Mouriz
- Julio Vázquez
- Liza Báez
- Cecia Loaiza
- Ale Castellanos
- Marlife
- Ale Hervi
- Axel Armijo
- Alee López
- Denisse Castillo
- Alex Durán
- Abue Angie Recetas
¿Cuándo se estrena MasterChef México 2026 y cómo ver el 24/7?
El estreno de MasterChef México 2026 en su formato 24/7 inicia el domingo 17 de mayo a las 08:00 p.m. por la señal de Azteca UNO. La transmisión estará disponible en Disney+ y en TV Azteca en VIVO, mientras que los momentos más destacados se podrán seguir en las redes sociales y la página oficial del reality.
Al igual que en otras ediciones, el equipo de jueces estará compuesto por Poncho Cadena, Zahie Téllez y Adrián Herrera; por otro lado, la conducción tampoco tendrá cambios y conservará a Claudia Lizaldi como presentadora estelar de MasterChef México 2026.