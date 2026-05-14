¡Votaciones abiertas! Elige a tu influencer favorito para formar parte de MasterChef 24/7

El reto de MasterChef 24/7 y TikTok ya comenzó y uno de los 13 creadores de contenido se podrá convertir en el primer integrante confirmado del reality culinario. Las votaciones para elegir al influencer favorito ya están abiertas y el público tendrá la decisión. Aquí te damos todos los detalles para apoyar a tu preferido.

Los influencers entraron la tarde de este jueves 14 de mayo a las instalaciones del Mundo de MasterChef 24/7. Por un día completo vivirán una innovadora experiencia en la que deberán enfrentarse a retos y diversas actividades, pero también tendrán clases de cocina de los maestros del fuego: Isabel Carvajal, Édgar Núñez, Diego Niño y Lili Cuéllar.

Los 13 tiktokers de la experiencia MasterChef 24/7 se quedaron impresionados. ESPECIAL/TV AZTECA|Los 13 tiktokers de la experiencia MasterChef 24/7 se quedaron impresionados. ESPECIAL/TV AZTECA

Enlace oficial para votar por tu influencer favorito en MasterChef 24/7

Para elegir al o los influencers favoritos se debe ingresar al enlace: www.tvazteca.com/aztecauno/masterchefvota. En la página oficial se proporcionan 10 votos totales para repartir. Al terminar las votaciones, el creador de contendio que tenga más votos será quien ingrese al Mundo de MasterChef 24/7 y se convierta en el primer integrante confirmado.

La transmisión en vivo se puede seguir en la cuenta oficial de MasterChef 24/7 en TikTok: @masterchefmx.

Estos son los 13 creadores de contenido se anotaron para vivir este apasionante reto de cocina:



Mariana Ávila

Susy Mouriz

Julio Vázquez

Liza Báez

Cecia Loaiza

Ale Castellanos

Marlife

Ale Hervi

Axel Armijo

Alee López

Denisse Castillo

Alex Durán

Abue Angie Recetas

¿Cuándo se estrena MasterChef México 2026 y cómo ver el 24/7?

El estreno de MasterChef México 2026 en su formato 24/7 inicia el domingo 17 de mayo a las 08:00 p.m. por la señal de Azteca UNO. La transmisión estará disponible en Disney+ y en TV Azteca en VIVO, mientras que los momentos más destacados se podrán seguir en las redes sociales y la página oficial del reality.

Al igual que en otras ediciones, el equipo de jueces estará compuesto por Poncho Cadena, Zahie Téllez y Adrián Herrera; por otro lado, la conducción tampoco tendrá cambios y conservará a Claudia Lizaldi como presentadora estelar de MasterChef México 2026.