Jorge D’Alessio y su nueva novia ya conviven con familia y amigos: VIDEO

Uno de los temas más polémicos de los días recientes ocurrió en el seno de la familia de la Leona Dormida. Primero llegaron rumores de que Jorge D'Alessio y Marichelo vivían separados, para después confirmar que se estaban divorciando. Según las únicas palabras que ambos han comunicado, todo recae en la culpa del cantante y productor. Ahora, parece que ya se conoce a la tercera en discordia que habría generado la ruptura.

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¿Jorge D'Alessio ya tiene nueva pareja tras su divorcio?

Los reportes no oficiales indicaron que la separación previa al inicio de divorcio se concretó por una infidelidad del músico. Aunque nadie dijo nada de manera oficial, el anuncio de final de matrimonio “confirmó” de cierta forma las teorías alrededor. Y ahora, circula un video que sería bastante revelador.

La comunicadora conocida como Chamonic compartió un video grabado por Ernesto D'Alessio, en el cual se ve a su hermano y a una mujer rubia al lado de Jorge… misma que se tapó el rostro en todo momento de la grabación. Parece que dicha reunión ocurrió cuando amigos (incluidos Angélica Vale y José Luis Roma) se juntaron para ver el partido América vs Pumas.

La pieza videográfica es clara, la acompañante rubia estaba con Jorge y él al final de la grabación también alza su mano como para tapar el rostro de la misteriosa mujer. Con esto, se incrementaron los rumores e incluso críticas hacia Jorge, quien ya tendría pareja cuando recién se anunció su divorcio.

¿Por qué terminó el matrimonio de Jorge D'Alessio y Marichelo?

Aunque todas las fuentes indican que fue culpa de Jorge, por serle infiel a Marichelo, nadie ha dicho nada de manera oficial. Tanto el músico como su ex esposa indicaron que en el futuro hablarían, pero que por el momento dirían que todo recae en situaciones alrededor del hijo mayor de Lupita D'Alessio.

Y en cuanto al video que está circulando, evidentemente ninguno de los involucrados ha dicho algo. Por lo que la “rumorología” sigue maquinando sus posturas y pensamientos alrededor de un caso sumamente polémico de la farándula mexicana.