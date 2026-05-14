5 ideas para hacer letreros de cumpleaños de Las Guerreras K-Pop con pocos materiales

Los niños están obsesionados con las KPop Demon Hunters y no es para menos; la historia, la música y los personajes han cautivado a millones de fans por todo el mundo. Por eso es de esperarse que los más pequeños en casa ahora quieran que sus fiestas de cumpleaños estén inspiradas en sus personajes y estética. La buena noticia es que no necesitas gastar una fortuna para lograr una decoración increíble. Eso sí, necesitarás un par de materiales como cartulinas, plumones, luces y sobre todo un poco de creatividad. Una vez lo tengas todo, estos letreros serán ideales para los cumpleaños, reuniones o fiestas temáticas al estilo HUNTR/X tal y como lo soñó.

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5 ideas para letreros de cumpleaños de K-Pop Demon Hunters

Aquí te dejamos las mejores ideas para esa fiesta infantil de Las Guerreras K-pop:

5. Letrero tipo póster de comeback

Puedes hacer unos pósters con cartulinas como si fuera el concierto de las verdaderas HUNTR/X. Puedes comprar una cartulina negra y sobre esta poner el texto con plumones metálicos. Además, puedes meter impresiones pequeñas y algunas estrellas.

4. Carteles estilo concierto coreano

Puedes hacer mini pancartas inspiradas en la película animada utilizando materiales cómo:



Foami

Diamantina

Palitos de madera

Letras grandes

3. Letrero neon aesthetic con luces LED

Este diseño, aunque puede sonar caro, realmente solo requiere mucha creatividad. Puedes apoyarte en cartulinas y con silicón pegar tiras económicas de luz LED para que parezcan luces de neón. Esto le dará mucha estética K-pop y las puede colocar junto a frases coreanas o recortes de Rumi, Mira y Zoey.

2. Letreros de personajes con dibujos sencillos

Puedes imprimir un montón de dibujos, logos y stickers relacionados con K-Pop Demon Hunters y pegarlos todos sobre un cartón reciclado. Recuerda que lo principal es llenarlo con imágenes de las protagonistas de la película. Estos letreros te podrán servir para decorar las mesas y paredes del lugar.

1. Cortinas

Puedes decorar una zona de fotos con globos y cortinas con la paleta de colores de la película. Incluye recortes grandes de los personajes y pégalos como si colgaran de las cortinas y de las letras de cumpleaños. Este espacio te permitirá tomar fotos asombrosas y muy divertidas con el cumpleañero o cumpleañera.