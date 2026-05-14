Susan Krauss Whitbourne, psicóloga: “Envejecer podría significar que tu personalidad está mejorando”

A medida que las personas vamos creciendo y eventualmente envejeciendo se ha comprobado que solemos cambiar, así lo han confirmado numerosas investigaciones psicológicas que señalan que la evolución de nuestra personalidad se mantiene en continua adaptación, por lo que la adultez sería un proceso más largo que el que hemos creído.

Ante estos estudios, hay una gran interrogante, pues este cambio en nuestra personalidad podría jugar dos roles importantes, pues se destaca la evolución positiva como la adaptativa y la “negativa” como inadaptativa, por ello es que algunas personas suelen ser más sociables conforme pasan los años e incluso esto se podría relacionar a la manera en que los abuelos crían a los nietos (a diferencia de a sus propios hijos).

Por otro lado, la parte “negativa” podría referir a lo poco sociables que algunas personas se suelen mostrar conforme pasan los años, aunque estos procesos también dependen de muchos factores vividos durante diversas experiencias.

La importancia de la salud psicológica

De acuerdo con el profesor Christopher Hopwood de la Universidad de Zúrich (2026), el funcionamiento general de la personalidad abarca el concepto de madurez psicológica, misma que se contrapone a modelos alternativos de transtornos de personalidad donde se destaca la responsabilidad, la extraversión, la apertura a la experiencia y la amabilidad, siendo estas características de una vida sana.

Hopwood señala que el funcionamiento de la personalidad, como cualidad general, tiene sus raíces en la teoría freudiana y representa el grado de progreso que un individuo ha logrado en su camino hacia la madurez. Indican que un trastorno de la personalidad (TP), refleja una “personalidad subdesarrollada o inmadura” y aunque esto podría sonar prejuicioso y eventualmente sesgado, la postura de Hopwood busca diferenciar los cambios en los rasgos a lo largo del tiempo de la tendencia general hacia una mayor adaptabilidad.

Estudio sobre la personalidad y la madurez de las personas

Investigadores de la Universidad de Zúrich realizaron una investigación a 733 adultos (con una edad promedio inicial de 33 años) con uno de cuatro trastornos de la personalidad diagnosticados o trastorno depresivo, o sin ningún trastorno de la personalidad. Durante los 10 años que duró el estudio, los participantes completaron una evaluación estándar del Modelo de los Cinco Grandes donde también se les evaluó la presencia de trastornos de la personalidad mediante instrumentos estandarizados. Los científicos utilizaron estos datos para estimar modelos estadísticos de los cambios en la función de la personalidad y los trastornos de la personalidad, empleando las puntuaciones individuales de cada instrumento para representar gráficamente los cambios a lo largo del tiempo.

Los resultados mostraron que, durante los 10 años del estudio, la función de la personalidad se reveló como un “factor general de maduración” correlacionado con reducciones en las puntuaciones de los trastornos de la personalidad.

Envejecer podría significar que tu personalidad está mejorando

De acuerdo con la Doctora Susan Krauss Whitbourne, este estudio por varios especialistas de la Universidad de Zúrich, el tener una personalidad amable podría estar sujeto al bienestar de la salud mental y aunque este postulado no está confirmado 100%, es alentador el estudio que se hace respecto a la gente mayor con base a la personalidad y a los cambios que estos pasan en una etapa más avanzada de la vida.

