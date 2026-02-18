Los 3 rituales que atraen abundancia al hogar en el Año Nuevo Chino

Este martes 17 de febrero dio inicio el Año Nuevo Chino que, de acuerdo al calendario lunar, es el año 4724. Se trata de una festividad que marca el inicio del Año del Caballo de Fuego por lo que la cultura china y quienes siguen la Astrología oriental han comenzado a transitar una etapa muy especial.

De acuerdo con Gemini, Inteligencia Artificial (IA) desarrollada por Google, “el Año del Caballo de Fuego no ocurría desde 1966 ya que sucede cada 60 años”. El significado que tiene es muy positivo por lo que existen más posibilidades de atraer la abundancia a los hogares.

¿Qué significado tiene el Año del Caballo de Fuego?

Gemini indica que el Año del Caballo de Fuego es una etapa de energías muy fuertes y es considerado un periodo de:



Grandes cambios sociales y personales: Un momento ideal para emprender, viajar y expandir horizontes.

Audacia: Se premia a quienes confían en su intuición y actúan con decisión.

Advertencia: Debido a la alta carga de energía ("fuego sobre fuego", ya que el signo del Caballo pertenece naturalmente al elemento fuego), se recomienda practicar la paciencia y la templanza para evitar conflictos explosivos o decisiones precipitadas.

¿Qué rituales atraen abundancia en el Año Nuevo Chino?

Mediante el uso de esta IA, se buscó conocer los rituales más adecuados para implementar en el Año Nuevo Chino 2026 y la respuesta destacó que “es un gran momento para renovar las energías y una oportunidad simbólica para ‘limpiar’ lo viejo y dejar espacio a la prosperidad”.

Esta Inteligencia Artificial se encargó de compartir cuáles son los 3 rituales más efectivos y tradicionales para atraer la abundancia al hogar:

El Ritual de las 8 monedas y el arroz: El número 8 es el símbolo máximo de la riqueza en la cultura china debido a su sonido similar a la palabra "fortuna".



Cómo hacerlo: Coloca un puñado de arroz seco en un frasco de vidrio pequeño y entierra 8 monedas (pueden ser de curso legal) dentro del arroz.

Dónde colocarlo: Pon el frasco cerca de la entrada de tu casa o en el sector sureste (asociado a la riqueza).

Propósito: El arroz representa la nutrición y la base de la vida, mientras que las monedas atraen el flujo de dinero constante.

La limpieza de "Barrido hacia Fuera"



Cómo hacerlo: Limpia tu casa de atrás hacia adelante, barriendo el polvo hacia la puerta principal. Sin embargo, el día de Año Nuevo está prohibido barrer, ya que se cree que podrías "expulsar" la buena suerte que acaba de entrar.

El toque extra: Deshazte de objetos rotos o plantas muertas. En la filosofía oriental, lo roto estanca la energía (Chi), impidiendo que la abundancia circule.

El ritual de las naranjas: Las naranjas simbolizan el oro por su color y su forma redonda representa la plenitud.

