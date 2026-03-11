Rituales de Luna Nueva para nuevos comienzos
La fase de la Luna Nueva fomenta el inicio de proyectos, y con su energía se pueden intensificar los efectos de los rituales de renovación y nuevos comienzos
La Luna Nueva es una de las fases más poderosas del satélite terrestre a nivel energético, y puede usarse para potenciar los efectos de ciertos rituales relacionados con la renovación o con el inicio de nuevos comienzos.
Su energía es suave e introspectiva, lo que activa la conexión espiritual y convierte los días en una especie de lienzo en blanco que permite sembrar nuevas intenciones. Hoy te presentamos algunos de los mejores conjuros para aprovechar esta etapa astronómica.
Los rituales de Luna Nueva para nuevos comienzos
- Ritual de siembra y manifestación
- Primero necesitarás un incienso de sándalo o copal y elegir un lugar en tu hogar en donde lo encenderás para limpiar las malas energías y crear un ambiente sagrado.
- Después, necesitarás escribir en una hoja blanca tus intenciones para este nuevo ciclo lunar. Mientras más específico seas en tus objetivos, mejor. Por ejemplo, puedes escribir "Deseo empezar el día con energía y tiempo para mí".
- Finalmente, deberás meditar sobre tus intenciones y si es posible simbolizarlas en semillas que deberás plantar en una maceta.
Ritual de abundancia con el Arcángel Uriel
- Es ideal para mejorar financieramente. Necesitarás de un frasco con tapas, semillas como arroz y lentejas que son spimbolo de abundancia y cuatro pedazos de hoja de papel.
- En cada papel deberás escribir una intención relacionada a sanar la economía, como pagar deudas, recibir un aumento o encontrar una nueva fuente de ingreso. Y deberás colocarlas dentro del frasco junto con las semillas.
- Tras tapar el frasco, lo sostendrás en tu mano y repetirás la oración al Arcángel Uriel: "Amado Arcángel Uriel, guía mi corazón y mi mente para la atracción de riqueza con sabiduría y permíteme abrirme al flujo de dinero".
Belleza y cuidado personal
- La energía de la Luna Nueva influye directamente en el bienestar del cuerpo. Por lo que puedes cortarte el cabello para que crezca más rápido y fuerte.
- También puedes hacer un baño de florecimiento, con sales relajantes y pétalos de rosas para limpiar tu energía y alinearte con el ciclo lunar, lo que te traerá bienestar.