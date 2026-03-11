La Luna Nueva es una de las fases más poderosas del satélite terrestre a nivel energético, y puede usarse para potenciar los efectos de ciertos rituales relacionados con la renovación o con el inicio de nuevos comienzos.

Su energía es suave e introspectiva, lo que activa la conexión espiritual y convierte los días en una especie de lienzo en blanco que permite sembrar nuevas intenciones. Hoy te presentamos algunos de los mejores conjuros para aprovechar esta etapa astronómica.

Los rituales de Luna Nueva para nuevos comienzos

Ritual de siembra y manifestación

El incienso de copal o sándalo limpiará las energías de tu hogar|Pexels: DE AR

Primero necesitarás un incienso de sándalo o copal y elegir un lugar en tu hogar en donde lo encenderás para limpiar las malas energías y crear un ambiente sagrado. Después, necesitarás escribir en una hoja blanca tus intenciones para este nuevo ciclo lunar. Mientras más específico seas en tus objetivos, mejor. Por ejemplo, puedes escribir "Deseo empezar el día con energía y tiempo para mí". Finalmente, deberás meditar sobre tus intenciones y si es posible simbolizarlas en semillas que deberás plantar en una maceta.

Ritual de abundancia con el Arcángel Uriel

La Luna Nueva y el Arcángel Uriel ayudan a atraer abundancia financiera|Pexels: cottonbro studio

Es ideal para mejorar financieramente. Necesitarás de un frasco con tapas, semillas como arroz y lentejas que son spimbolo de abundancia y cuatro pedazos de hoja de papel. En cada papel deberás escribir una intención relacionada a sanar la economía, como pagar deudas, recibir un aumento o encontrar una nueva fuente de ingreso. Y deberás colocarlas dentro del frasco junto con las semillas. Tras tapar el frasco, lo sostendrás en tu mano y repetirás la oración al Arcángel Uriel: "Amado Arcángel Uriel, guía mi corazón y mi mente para la atracción de riqueza con sabiduría y permíteme abrirme al flujo de dinero".

Belleza y cuidado personal

Los cortes de pelo durante la Luna Nueva ayudan a que crezca más fuerte|Pexels: cottonbro studio