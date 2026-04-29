5 ideas para reemplazar los tendederos con opciones que no ocupan mucho espacio

Los tendederos son elementos indispensables en los hogares, ya que con ellos lograremos colgar la ropa, logrando que después de su lavado se pueda secar y sea posible poder usar las prendas. En la actualidad hay muchas opciones disponibles en el mercado, logrando adaptarlo a cualquier espacio.

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Si tienes la idea de reemplazar dicho elemento del hogar, no te preocupes, te vamos a compartir 5 ideas eficaces que puedes considerar, alternativas que te serán de gran utilidad y que no ocupan mucho espacio.

¿Cómo puedo reemplazar los tendederos?

Ahora ya se cuenta con múltiples opciones para reemplazar los tendederos, en especial cuando son lugares pequeños. Es así que consultamos con el Modo IA de Google, quien nos ofrece 5 ideas sencillas para usar y que no ocupan mucho espacio:

De techo: Ideales cuando tenemos techos muy altos, aprovechando la altura para dejar libre el suelo, además de usar el aire caliente que hay en la zona.

Retráctiles discretos: Si no tienes mucho espacio, es una gran opción, ya que puedes sacarlo cuando lo necesites y guardarlo en automático al desocuparse, logrando liberar ciertas zonas.

Verticales tipo torre: Se extienden hacia arriba, con los que podrás aprovechar aquellas esquinas sin usar o en el baño, además de poder moverlo a donde tú quieras.

Estantes plegables de pared: Se abren como acordeón, permitiendo colgar tu ropa y después pegarla a la pared para que se esconda momentáneamente.

Secadores eléctricos portátiles: Pueden ser puertas eléctricas o deshumidificadores, ideales cuando quieres usar prendas en poco tiempo o cuando no hay una buena ventilación.

¿Cómo colgar la ropa para que se seque rápido?

Cualquiera de las ideas para reemplazar los tendederos es buena para espacios reducidos, debido a que no ocupan mucho espacio. Para que lo puedas aprovechar, es importante que sepas cómo colgar la ropa para que en poco tiempo se seque.

Además de ubicarlo en un espacio con abundante ventilación, es importante que abroches los botones y la cremallera, para que después dobles las prendas al revés y las extiendas bien; esto va a favorecer a la circulación de aire, logrando que en poco tiempo todo esté listo para usarse.