San Valentín: Ritual de amor propio que puedes hacer un día antes del 14 de febrero

A unos cuantos días de celebrar el 14 de febrero , muchas personas comienzan a alistarse para sorprender a sus parejas, amigos o familiares. Sin embargo, otros deciden hacer un ritual de amor propio con el fin de enfocarse en ellos mismos y en su bienestar personal.

Cabe mencionar que este se puede realizar con unos sencillos pasos, y si deseas hacerlo es importante que sepas que se hace un día antes del Día de San Valentín , ya que es el momento adecuado para conectar contigo, tener una relación más amorosa desde el interior.

Aunque durante este día, mucho se centra en el amor en pareja, también es importante que antes de poder darlo a otras personas te lo des a ti mismo. Por eso, te diremos cómo hacer un ritual para que estés bien contigo durante el Día de San Valentín.

¿Cómo hacer el ritual de amor propio?

De acuerdo con los conocedores en el tema, este ritual funciona con el objetivo de hacer una limpieza emocional y poder estar listo de forma interna, además de que te ayuda a cerrar ciclos, sube tu autoestima y te permite abrir tu corazón desde un punto más auténtico.

Para lograrlo, las rosas en tonos rosados o rojos, son fundamentales, pues representan la belleza y en rituales de este tipo, son una señal de amor incondicional por ti mismo. También será indispensable la canela, ya que este elemento se relaciona con vitalidad, la protección y el llamado a la energía positiva.

Para realizar este ritual, se debe de hacer en tu habitación o en el baño, se debe de prender una vela de color blanco o rosa. Con una mesa frente a ti, donde debes colocar los siguientes elementos:

Un poco de pétalos de rosa (naturales o secos)

Una rama de canela o canela en polvo

Un tazón con agua tibia

Un espejo pequeño

Es importante hacer respiraciones de relajación que ayudarán a que las cosas comiencen a fluir de manera positiva. Posteriormente, en un bowl se deben de agregar los pétalos de rosa y la canela con agua, mientras repites en voz baja: “Hoy me elijo y me trato con amor.”

Después de esto en un espejo, te tienes que observar sin ninguna queja o juicio, en caso de así quererlo, puedes escribirte una carta.

