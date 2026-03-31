Los signos que iniciarán abril de 2026 con la resolución de conflictos familiares

La Numerología está siendo consultada por quienes siguen sus predicciones y desean saber cómo el fin de marzo los sorprenderá o si tendrán que aguardar a que comience abril. Esta creencia canaliza sus adivinaciones sobre el futuro a través de los números y su relación con la vibración de cada persona.

Noticias Durango del 20 de marzo 2026

La fecha de nacimiento es la que atesora los dígitos más relevantes para la Numerología y es por eso que, tras algunos cálculos, logra determinar tendencias en torno a ciertos ámbitos de la vida. Esta creencia sigue sumando adeptos y para algunos trae una novedad muy especial.

La Numerología y la llegada de abril

El mes que se avecina se presentará bajo la vibración del número 5, debido a la suma del mes y año 4+2+0+2+6= 14, y luego 1+4 =5. Este dígito simboliza la expansión, la libertad y el movimiento constante por lo que será un mes que actuará como un catalizador de cambios inesperados y aperturas mentales.

Para la Numerología, abril será un periodo ideal para romper con rutinas estancadas, explorar nuevas facetas de la comunicación y adaptarse con agilidad a las sorpresas que el entorno proponga.

¿Qué signos comienzan positivos abril?

En la previa a la llegada de abril, la Numerología señala que la energía que traerá invita a soltar el control rígido y permitir que la curiosidad guíe las decisiones, favoreciendo los viajes, la vida social y la renovación de proyectos que requieren un aire fresco.

Es en este marco que las predicciones de esta creencia afirman que, en el cruce con la Astrología, ciertos signos del zodiaco están más alineados para aprovechar esta energía y disolver tensiones domésticas que venían arrastrando. Por lo tanto, hay personas que, bajo este influjo numerológico, encontrarán la armonía familiar en abril:

