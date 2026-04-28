Los signos que abrirán portales de abundancia entre el 28 de abril y el 3 de mayo

El cierre de abril y la bienvenida de mayo se convertirán en puntos energéticos muy importantes para las distintas creencias que se han arraigado a lo largo y ancho del mundo. La carga de energía que supone estas fechas impactará en el día a día de muchas personas.

Los Rojos ganaron la supervivencia; Katia y Valery llegaron al duelo

La Numerología es una de las creencias que analiza las energías del universo, pero las enlaza con la vibración energética que poseen los números. Además, esta creencia le ha otorgado cierto significado a los números por lo que la fecha de nacimiento de las personas cobra gran importancia.

La abundancia y los números

Entre los distintos temas sobre los cuales se expresa la Numerología aparece el de la abundancia. Esta no se limita únicamente a la acumulación de riqueza material, sino que es entendida como una frecuencia vibratoria de flujo constante y equilibrio.

Pata la Numerología, ciertos números, como el 8, representan la manifestación física y el poder de concretar proyectos, mientras que el 3 conecta con la expansión creativa y el optimismo necesario para atraer oportunidades. De todos modos, aclara que la verdadera prosperidad ocurre cuando la energía individual se alinea con el propósito de vida.

¿Qué signos abrirán portales de abundancia?

Según esta creencia, cuando se produce la alineación entre la energía individual y el propósito de vida, se da lugar a que los recursos lleguen de manera natural como consecuencia de una mentalidad de gratitud y merecimiento.

En este marco, para periodo del 28 de abril al 3 de mayo de 2026, la vibración numerológica sugiere un enfoque en la transición y la materialización. Al sumar los dígitos del año 2026 entramos en un año de nuevos comienzos y si se le suma la semana en cuestión, que está marcada por la energía del número 8 (abundancia y equilibrio cosmico), nos encontramos ante un cierre del cuarto mes muy positivo.

Por lo tanto, las predicciones de la Numerología afirman que los siguientes tres signos del zodiaco experimentarán una apertura mayor en sus "portales de abundancia":

