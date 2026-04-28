En esta temporada de primavera-verano 2026, un color que es tendencia en el mundo de la manicura es el verde, pero hay uno que resalta sobre los demás, que es el estilo matcha, que lo puedes llevar en tu día a día o en cualquier ocasión. Lo mejor de estos 7 diseños es que se ven hermosos y cute, como lo son estas 3 decoraciones de uñas para abril de este año.

De acuerdo con un artículo del portal Glamour 25, las uñas con estilo matcha combinan con diferentes diseños, desde el más minimalista hasta con efectos y acabados elegantes, que dejarán con la boca abierta a más de una. Además, tu manicura podrás combinarla con tu bebida favorita. Conoce los 5 diseños de manicura con lentejuela que te harán ver aesthetic y a la moda durante la primavera 2026.

Los diseños de uñas al estilo matcha

1. Polka dots: Si de tendencias hablamos, una que arrasa en el mundo de la manicura es la de agregar puntos encima del esmalte.

7 diseños de uñas estilo matcha para cualquier ocasión: se ven hermosas y cute|Pinterest

2 Glossy: Dale un acabado elegante a tus uñas matcha con efecto brillante o gel. Le dará un aspecto pulido y limpio.

7 diseños de uñas estilo matcha para cualquier ocasión: se ven hermosas y cute|Pinterest

3. Mármol: Otro de los acabados elegantes y que en esta ocasión combina el verde matcha con ese efecto arremolinado tan peculiar.

7 diseños de uñas estilo matcha para cualquier ocasión: se ven hermosas y cute|Pinterest

4. Detalles dorados: Realza tu diseño de uñas estilo matcha al agregarle detalles sutiles en color dorado.

7 diseños de uñas estilo matcha para cualquier ocasión: se ven hermosas y cute|Pinterest

5. Degradadas: Un modelo que combina el verde del matcha y el blanco de la leche con un acabado degradado.

7 diseños de uñas estilo matcha para cualquier ocasión: se ven hermosas y cute|Pinterest

6. French: Combina uno de los diseños más tradicionales, como lo es el french, pero en la punta agrégale ese esmalte característico del verde olivo que se asimila a la bebida refrescante de moda.

7 diseños de uñas estilo matcha para cualquier ocasión: se ven hermosas y cute|Pinterest

7. 3D: Dale un efecto diferente a tu diseño de manicura con un modelo en 3D. Puedes agregar un ramo o flores en una o más uñas con el esmalte de color verde para darle ese estilo matcha.