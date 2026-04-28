5 tonos de uñas para usar en mayo 2026

Estamos a días de comenzar un nuevo mes por lo que las tendencias comienzan a cambiar y la manicura no se quedará afuera. Es por esto que los expertos ya han determinado cuáles serán los tonos protagonistas.

Para mayo de 2026, las tendencias de manicura se centran en la frescura de la primavera con un toque de elegancia natural y vibrante. Según expertos de sitios como Semilac y Manucurist, son 5 los tonos imprescindibles.

¿Cuáles son los tonos de uñas para usar en mayo?

Si eres de las que no se pierde una tendencia relacionada con las uñas, pues para este mes que se acerca es importante que tengas en cuenta cuáles son los tonos que se impondrán como los preferidos.

Los colores que no te deben faltar en este mes de mayo son los siguientes:

Cloud Dancer (Blanco Cálido): Nombrado por algunos como el color Pantone del año 2026, es un blanco suave con matices marfil que ofrece una elegancia superior a los blancos tradicionales.

Jelly Nude: Un tono translúcido que busca realzar la belleza natural de la uña con un acabado brillante tipo "gelatina". Es perfecto para la tendencia de "uñas limpias" o quiet luxury.

Verde Salvia o Menta: Los verdes inspirados en la naturaleza, especialmente en sus versiones pastel y cremosas, dominan la temporada primaveral por su aspecto refrescante.

Rojo Tomate: Un tono vibrante con matices anaranjados que aporta calidez y optimismo, ideal para los días soleados de mayo.

Amarillo Pastel: Según Vogue México, este color será protagonista en mayo, aportando un toque de luminosidad alegre y sofisticada a cualquier look.

Cada uno de los colores que vemos aquí tiene su propia personalidad por lo que son ideales para lucir en diversos momentos. Elige el que mejor vaya contigo o para el evento que necesites.