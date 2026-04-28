3 peinados disparatados y low cost para sorprender en el Día del Niño

Este jueves 30 de abril se conmemorará el Día del Niño motivo por el cual los más pequeños serán los protagonistas íntegros de la jornada. Lograr que sean felices durante todo el día será una de las premisas que los grandes nos inculcaremos.

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En este último punto, es bueno saber que podemos trabajar en distintos detalles para convertir el Día del Niño 2026 en el más divertido e inolvidable. Es por esto que emplear en los chicos peinados disparatados se convierte en una gran opción.

El día del peinado loco

Los niños que se encuentran en edad escolar o son llevados por sus padres a guarderías, de seguro disfrutarán del denominado “Día del peinado loco”, una iniciativa que poco a poco se ha ido afianzando en este ámbito para que la jornada del Día del Niño sea aún más especial.

@situacionesdevida ¡No intentes ver esto sin reír! 😂✂️ #RetoDeLaRisa con el pequeño héroe del corte de pelo más divertido de la historia. ¡Un agradecimiento especial a mamá @lorenhooper por este tesoro! 💖 ¿Listos para el desafío? #SituacionesdeVida #RisaContagiosa #MomentoViral #TikTokFamilia ♬ original sound - Situaciones de Vida

La idea es que los más pequeños asistan a clases con peinados divertidos con el fin de robar sonrisas en los demás y que la diversión sea de todos, desde el primer momento de contacto entre ellos. En esta propuesta se vale todo aparentemente y son los padres los que deben dar rienda suelta a su imaginación para conseguir el peinado más loco de todos.

Peinados disparatados y low cost

La iniciativa de que los niños disfruten de su especial día con peinados locos se instaura como una nueva oportunidad para afianzar vínculos con sus padres. Los adultos serán los encargados de lograr que sus hijos tengan el look más disparatado y sin grandes inversiones. Es por esto que a continuación se destacan los 3 mejores peinados locos que puedes implementar para este Día del Niño:

El Peinado "Hershey’s Kiss": Este estilo es ideal si buscas un resultado impactante con materiales que ya tienes en casa. Es una opción económica que permite que los niños participen activamente en la creación de su propio "disfraz".



Materiales: Papel aluminio, cinta adhesiva, una tira de papel blanca y un marcador.

Procedimiento

Preparación del cabello: Peina todo el cabello hacia arriba y recógelo en un moño firme o coleta alta para que sirva de base estable. Moldeado: Crea un cono grande con el papel aluminio (en forma de gorrito) que cubra el peinado. El detalle final: Escribe la palabra "Hershey’s" (o el nombre del niño) en la tira de papel y pégala en la punta del cono para que sobresalga, igual que el famoso chocolate.

Dúo de Fantasmitas con Servilletas: Una propuesta tierna, creativa y sumamente sencilla. Es el peinado perfecto para quienes no quieren complicaciones ni gastos extra, utilizando elementos básicos de limpieza.



Materiales: Servilletas de papel blancas (o pañuelos), ligas para el cabello y un marcador negro.

Procedimiento

Base: Divide el cabello por la mitad y realiza dos "chonguitos" o moños altos a los costados. Cobertura: Cubre cada moño con una servilleta blanca extendida. Fijación: Utiliza una segunda liga sobre la servilleta (en la base del moño) para asegurar el papel y darle la forma redondeada de la cabeza del fantasma. Personalización: Dibuja con el marcador los ojos y la boca de los fantasmas directamente sobre el papel.

El "Look" de Sopa Instantánea: Transforma el cabello en un divertido tazón de fideos. Es un peinado muy original que utiliza el volumen natural del pelo para crear un efecto visual sorprendente.



Materiales: Un envase vacío de sopa instantánea (limpio y seco), palillos chinos (o lápices), ligas y pasadores (horquillas).

Procedimiento